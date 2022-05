Ζελένσκι και Πούτιν στη λίστα του TIME με τους 100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή

Δυο πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στην παγκόσμια επικαιρότητα, κυρίως τους τελευταίους τρεις μήνες. Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο ήρωας και ο δικτάτορας όπως αναφέρει ο διευθυντής του TIME, που συμπεριέλαβε τους προέδρους Ουκρανίας και Ρωσίας στις 100 προσωπικότητες με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο για το 2022.

Εκτός από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον πρόεδρο της χώρας η οποία δέχθηκε την εισβολή και εκείνον που τη διέταξε, στη λίστα του TIME βρίσκεται και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, Βάλερι Ζαλούζνι.

"Commander in Chief of the Armed Forces of Ukraine Valeriy Zaluzhnyy has emerged as the military mind his country needed," writes Mark A. Milley. "His work will be remembered by history"





«Το φάσμα των τρόπων με τους οποίους μπορεί να ασκηθεί επιρροή δεν ήταν ποτέ πιο ξεκάθαρο απ’ ό,τι σε αυτόν των #TIME100, ο οποίος περιλαμβάνει τον Πούτιν… και τον Ζελένσκι», αναφέρει σε μήνυμά του στο Twitter ο διευθυντής του Time Έντουαρντ Φέλσενταλ. «Ο δικτάτορας πίσω από έναν βάναυσο πόλεμο και ο Ουκρανός πρόεδρος, μια σπάνια ηρωική φυσιογνωμία στους διχαστικούς καιρούς μας», πρόσθεσε.

“Vladimir Putin reminded us once again that a path that begins with ‘just a little election rigging’ always ends with a dictatorship,” writes Alexei @navalny.







«Με τον πρόεδρο Ζελένσκι, ο λαός της Ουκρανίας έχει έναν ηγέτη αντάξιο της γενναιότητας και του σθένους του», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

«Τα έθνη του ελεύθερου κόσμου, αντλώντας έμπνευση από το παράδειγμα του προέδρου Ζελένσκι, είναι πιο ενωμένα, πιο αποφασισμένα και πιο στοχοπροσηλωμένα απ’ ό,τι οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην πρόσφατη μνήμη», πρόσθεσε ο Αμερικανός ηγέτης.



Το Time δημοσιεύει τον κατάλογό του κάθε χρονιά από το 1999.