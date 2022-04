Β. Κορέα: Βγήκε στη σύνταξη η εθνική τηλεπαρουσιάστρια - Το δώρο που της έκανε ο Κιμ Γιονγκ Ουν

Δώρο ένα διαμέρισμα έλαβε από τον Κιμ Γιονγκ Ουν η γνωστή παρουσιάστρια των τηλεοπτικών ειδήσεων, η οποία είναι παρούσα εδώ και περισσότερο από μισό αιώνα στις τηλεοπτικές οθόνες της Βόρειας Κορέας.

Στη διάρκεια των 50 τελευταίων ετών, η Ρι Τσουν Χι έχει ανακοινώσει τα πιο αξιοσημείωτα γεγονότα της ιστορίας της Βόρειας Κορέας, από το θάνατο του «ιδρυτή πατέρα του έθνους» Κιμ Ιλ Σουνγκ το 1994, μέχρι την πρώτη δοκιμή πυρηνικού όπλου το 2006.

Εικόνες στα κρατικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν την 70χρονη Ρι με τον Κιμ Γιονγκ Ουν να την κρατάει αγκαζέ, ενώ πλήθος βρίσκεται εκεί και φωνάζει με χαρά, να την συνοδεύει σε συγκρότημα διαμερισμάτων στην όχθη του ποταμού στην πρωτεύουσα Πιονγκγιάνγκ.

North Korean TV news host Ri Chun-hee has been given a new luxury two-storey apartment by the government to her and her family. She described her "youthful energy" in the third person. pic.twitter.com/Y0Zk6QDctS