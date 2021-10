Ο Άλεκ Μπάλντουιν ξύπνησε μνήμες από το θάνατο του γιου του Μπρους Λι στην ταινία "The Crow" (vid)

Η τραγωδία που συνέβη στα γυρίσματα της ταινίας «Rust», με τον Άλεκ Μπάλντουιν να πυροβολεί κατά λάθος με το όπλο της σκηνής την 42χρονη διευθύντρια φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς με αποτέλεσμα τον θάνατό της και να τραυματίζει σοβαρά τον 48χρονο Τζόελ Σόουζα, σκηνοθέτη της ταινίας, έχει συγκλονίσει όλο τον κόσμο.

Η είδηση αυτή έχει επηρεάσει περισσότερο όμως την αδερφή του αδικοχαμένου Μπράντον Λι. Του γιου του διάσημου Μπρους Λι, ο οποίος «χάθηκε» με τον ίδιο τρόπο σε γύρισμα της ταινίας «The Crow».

Το μήνυμα της αδερφής του Μπράντον Λι

Η Σάνον Λι, από τον επίσημο λογαριασμό του Μπράντον Λι στο twitter, έγραψε τα συλλυπητήριά της στους οικείους και την οικογένεια της αδικοχαμένης Χαλίνα Χάτσινς: «Η καρδιά μας είναι μαζί με την οικογένεια της Χαλίνα Χάτσινς και του Τζόελ Σόουζα αλλά και σε όλους τους εμπλεκόμενους του δυστυχήματος στο «Rust». Κανείς δεν πρέπει να σκοτώνεται από όπλο σε ένα γύρισμα ταινίας».

Our hearts go out to the family of Halyna Hutchins and to Joel Souza and all involved in the incident on “Rust”. No one should ever be killed by a gun on a film set. Period. ?