Σοκ στον παγκόσμιο αθλητισμό: Άγρια δολοφονημένη η Ολυμπιονίκης Άγκνες Τίροπ

Σύμφωνα με τα πρώτα ρεπορτάζ, η 25χρονη βρέθηκε μαχαιρωμένη μέσα στο σπίτι της στην πόλη Ίτεν και οι πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν πως δράστης είναι ο άντρας της.

Η 25χρονη Κενυάτισσα είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στα 10.000 μέτρα στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα του 2017 και του 2019 και πήρε την τέταρτη θέση στα 5.000 μέτρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το περασμένο καλοκαίρι, ενώ είχε γράψει ιστορία το 2015 όταν σε ηλικία 20 ετών είχε κερδίσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου (η δεύτερη νεότερη αθλήτρια μετά την Ζόλα Μπαντ).

Η Τίροπ εντοπίστηκε νεκρή πριν από μερικές ώρες και έφερε τραύματα στη θωρακική περιοχή.

We have learnt with utter shock and sadness the devastating news about the demise of our elite Olympian and world beating athlete, Agnes Tirop. ] She was Kenya's most prominent entrant for the 5000 meters at the 2012 World Junior Championships in Athletics pic.twitter.com/GmzLD6SqSQ