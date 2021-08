Σάλος με τον Τζο Μπάιντεν: Κοιτούσε το ρολόι του στην τελετή για τους νεκρούς Αμερικανούς στρατιώτες

Τα πυρά κυρίως της αντιπολίτευσης δέχθηκε μέσω social media o Τζο Μπάιντεν ο οποίος κατα τη διάρκεια επιμνημόσυνης δέησης για τους 13 Αμερικανούς πεζονάυτες που σκοτώθηκαν στο Αφγανιστάν κοίταξε για λίγα δευτερόλεπτα το ρολόι που φορούσε στο χέρι του.

Ο Μπάιντεν παραβρέθηκε το πρωί της Κυριακής στην αεροπορική βάση του Ντόβερ στο Ντέλαγουέρ προς τιμήν των 13 Αμερικανών στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στην βομβιστική επίθεση τoυ ISIS την Πέμπτη στην Καμπούλ και οι σοροί τους επέστρεψαν στις ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ αναχαίτισαν πυραύλους που εκτοξεύθηκαν κατά του αεροδρομίου της Καμπούλ

Ο Αμερικανός πρόεδρος στάθηκε σιωπηλός με το χέρι του στο στήθος καθώς περνούσαν απο μπροστά τους τα φέρετρα. Ωστόσο λίγο αργότερα ο αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να κοιτάζει την ώρα και αυτή η κίνηση προκάλεσε πλήθος επικριτικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

It's true. Joe Biden checked his watch during the dignified transfer of the servicemembers killing in Afghanistan at the airport. You can see him jerk his left hand to pull the watch out from under his sleeve, then look down at it. pic.twitter.com/M3QVzJbTIm