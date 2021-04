Άνδρας ακινητοποίησε με χτύπημα «καράτε» οδηγό που σκόρπισε τον τρόμο στα Τίρανα! (video)

Με έναν εντυπωσιακό τρόπο άνδρας κατάφερε να ακινητοποιήσει οδηγό που σκόρπισε τον τρόμο οδηγώντας ανεξέλεγκτα στην πλατεία Skanderbeg (που φέρει το όνομα του ήρωα της Αλβανίας Σκεντέρμπεη ή Γεωργίου Καστριώτη), στα Τίρανα της Αλβανίας.

Συγκεκριμένα σε βίντεο που δημοσίευσε η Guardian, διακρίνεται ένας άνδρας ο οποίος με ένα εντυπωσιακό άλμα κατάφερε με εντυπωσιακό άλμα μέσα στο παράθυρο αυτοκινήτου να σταματήσει εκτός ελέγχου οδηγό ο οποίος έκανε επικίνδυνους ελιγμούς απειλώντας τη ζωή των περαστικών.

Στα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου βλέπουμε ένα αμάξι να κάνει κύκλους με την όπισθεν στην πεζοδρομημένη πλατεία, η οποία αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία εμβολιασμού κατά της Covid-19 στην αλβανική πρωτεύουσα.

A man jumped feet-first through the window of a car driving erratically in the main square of Albania's capital to stop the driver | Read more: https://t.co/HLyV8soCoK pic.twitter.com/HnMzG3BOSF

Αρκετά άτομα εμφανίζονται να προσπαθούν να σταματήσουν τον οδηγό, επιχειρώντας να τον τραβήξουν έξω από την ανοιχτή πόρτα του κινούμενου οχήματος. Λίγες στιγμές αργότερα η πόρτα κλείνει ενώ το αμάξι συνεχίζει να κάνει κύκλους εκτός ελέγχου, μέχρι που ένας άνδρας πηδάει με τα πόδια μέσα από το ανοιχτό παράθυρο και το σταματά.

Το περιστατικό καταγράφηκε στις κάμερες από το βρετανικό σάιτ που βρίσκεται στην περιοχή για την κάλυψη των εκλογών, ενώ σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, ο 32χρονος οδηγός είχε προηγουμένως προκαλέσει συγκρούσεις με άλλα τρία αμάξια σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Ενώ σύμφωνα πάντα με τις ίδιες αστυνομικές πηγές πιστεύεται ότι ο 32χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια ναρκωτικών.

On election day in Albania, a man tries to cause an incident by pummeling his car through Tirana's Skenderbeu Square.



A bystander saves the day with an outstanding flying kick and grabs the man through the open door of a moving car. Bravo Klodian Elqeni!pic.twitter.com/0LLyZn20CG