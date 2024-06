Aramco: Πάνω από 11, 2 δισ. δολάρια συγκεντρώνει από την πώληση των μετοχών

Το ποσό των 11,2 δισ δολαρίων αναμένεται να ξεπεράσει η δευτερογενής προσφορά μετοχών του πετρελαϊκού γίγαντα Saudi Aramco. Πρόκεται για τη μεγαλύτερη συμφωνία των τελευταίων τριών χρόνων, με τα κεφάλαια που θα αντληθούν να εισρέουν στο δημόσιο ταμείο της Σαουδικής Αραβίας για τη χρηματοδότηση του μετασχηματικού της εξαρτώμενης από τα ορυκτά καύσιμα οικονομίας.

Η κυβέρνηση θα πουλήσει σχεδόν 1,55 δισ. μετοχές για 27,25 ριάλ (7,27 δολάρια) η μία, χαμηλότερα κατά 6% από το τελευταίο κλείσιμο της μετοχής πριν από την ανακοίνωση της συμφωνίας. Η τιμή διαμορφώθηκε σύμφωνα με τον μέσο όρο για προσφορές παρόμοιου μεγέθους την τελευταία δεκαετία.

Οι μετοχές της Armaco δέχθηκαν πιέσεις πρόσφατα και έφθασαν στα χαμηλότερα επίπεδά τους σε πάνω από ένα χρόνο τις ημέρες πριν από τη μαζική προσφορά που εξάντλησε τη ρευστότητα από την αγορά της Σαουδικής Αραβίας.

Τα έσοδα θα βοηθήσουν τα φιλόδοξα σχέδια του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν να ανανεώσει την οικονομία με επενδύσεις, όπως στον αθλητισμό, την τεχνητή νοημοσύνη, τον τουρισμό και το έργο Neom στην έρημο. Ο προϋπολογισμός του βασιλείου ήταν ελλειμματικός για έξι τρίμηνα και έχει συγκεντρώσει πάνω από 40 δισ. δολάρια από τις τοπικές και διεθνείς αγορές φέτος για να καλύψει το κενό.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον υπήρξε μεγάλο μετά το άνοιγμα των βιβλίων προσφοράς την Κυριακή , με το ετήσιο μέρισμα των 124 δισ. δολαρίων που θα διανείμει να είναι το «τυράκι»για τους υποψήφιους αγοραστές. Το μέρισμα είναι αυξημένο κατά 60% από την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο Ωστόσο η τιμή της προσφοράς υπολείπεται από την τιμή της δημόσιας εγγραφής που είχε διαμορφωθεί στα 32 ρεάλ ανά μετοχή.

Οι δευτερογενείς προσφορές μετοχών δεν είναι είναι συχνές στην περιοχή. Οι προηγούμενες έγιναν από τη Saudi Telecom Co. και την Tadawul Group Holding, που διαχειρίζεται το χρηματιστήριο του Ριάν. Η τιμή προσφορά και στις δύο περιπτώσεις διαμορφώθηκε με έκπτωση περίπου 10%.

Ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές

Η συμφωνία προσέλκυσε σημαντικό ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές, ανέφερε το Bloomberg News την Πέμπτη. Δεν ήταν αμέσως σαφές πόση ακριβώς ζήτηση προήλθε από το εξωτερικό, αλλά αυτοί οι επενδυτές υπέβαλαν αρκετές προσφορές για να καλύψουν περισσότερο την πλήρη προσφορά, σύμφωνα με ανώνυμες πηγές.

Ωστόσο ενώ η Aramco υπερηφανεύεται για το μεγαλύτερο μέρισμα στον κόσμο, η μετοχή της είναι ακριβή σε σύγκριση με τις μεγάλες δυτικές εταιρείες πετρελαίου.

Η πώληση έρχεται τη στιγμή που οι τιμές του πετρελαίου στο Λονδίνο έπεσαν κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο. Αυτό είναι κάτω από τα σχεδόν 100 δολάρια που χρειάζεται η Σαουδική Αραβία για να ισορροπήσει τον προϋπολογισμό της, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας κατέχει περίπου το 82% της Aramco, ενώ το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων κατέχει επιπλέον ποσοστό 16%. Το βασίλειο θα συνεχίσει να είναι ο κύριος μέτοχος μετά την προσφορά.

Η SNB Capital είναι ο κύριος διαχειριστής της πώλησης μετοχών. Λειτουργεί επίσης ως κοινός παγκόσμιος συντονιστής μαζί με τις Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. και Morgan Stanley. Η M. Klein & Co. και η Moelis & Co. είναι ανεξάρτητοι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι για την προσφορά.