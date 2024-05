Πυροβόλησαν τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο - Συνελήφθη ο δράστης

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε, σύμφωνα με αναφορές τοπικών μέσων ενημέρωσης. Ο Ρόμπερτ Φίτσο πυροβολήθηκε μπροστά από ένα πολιτιστικό κοινοτικό κέντρο στην πόλη Χάντλοβα, όπου είχε πραγματοποιηθεί κυβερνητική συνεδρίαση, αναφέρουν τα δημοσιεύματα. Ακούστηκαν αρκετοί πυροβολισμοί, σύμφωνα με δημοσιογράφους που βρίσκονταν στη σκηνή.

Ο Σλοβάκος ηγέτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη από την αστυνομία.

? ?? Breaking: Slovakia



The Prime Minister of Slovakia Robert Fico has just been shot in public.



This comes only days after Fico formally & publicly rejected The WHO Global Pandemic Accord ‼️