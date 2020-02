ΚΕΠΚΑ: Τα 2/3 που αγοράζονται από e-καταστήματα δεν πληρούν κανόνες ασφαλείας

Δεν πληρούν τους ευρωπαϊκούς κανόνες ασφαλείας τα δύο τρίτα των προϊόντων, που αγοράζονται από ηλεκτρονικά καταστήματα, σύμφωνα με έρευνα έξι ομάδων καταναλωτών από το δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Καταναλωτών (BEUC), οι οποίες εξέτασαν 250 ηλεκτρικά είδη, παιχνίδια, καλλυντικά και άλλα προϊόντα, επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ). Με βάση την έρευνα, την οποία επικαλείται το ΚΕΠΚΑ, τα εν λόγω προϊόντα, που αγοράστηκαν από γνωστά ηλεκτρονικά καταστήματα, όπως εκείνα της Amazon, του eBay, του AliExpress και του Wish, απέτυχαν στις δοκιμές ασφάλειας για διάφορους λόγους: για παράδειγμα, παιχνίδια περιέχουν χημικά σε επίπεδα 200 φορές πάνω από το όριο, ενώ φορητοί φορτιστές (powerbank) λιώνουν, κατά τη διάρκεια των δοκιμών.

Οι δοκιμές διεξήχθησαν μέσω του δικτύου της ICRT - Διεθνής Οργάνωση Καταναλωτών για την Έρευνα και τους Ελέγχους Αγαθών, για λογαριασμό κοινοπραξίας υπό την αιγίδα της Test Achats / Test Aankoop (Βέλγιο), στην οποία συμμετείχαν οι ενώσεις καταναλωτών Altroconsumo (Ιταλία), Consumentenbond (Κάτω Χώρες), Forbrugerrådet Tænk (Δανία), Stiftung Warentest (Γερμανία) και Which? (Ηνωμένο Βασίλειο). Οι Ενώσεις Καταναλωτών DECO (Πορτογαλία) και OCU (Ισπανία) θα δημοσιεύσουν επίσης τα αποτελέσματα των ελέγχων.

Σύμφωνα με το ΚΕΠΚΑ, παρόλο που τα διαδικτυακά καταστήματα συχνά απομακρύνουν τα προϊόντα αυτά, όταν ενημερώνονται για τους κινδύνους, πολύ συχνά τα μη ασφαλή προϊόντα επανεμφανίζονται. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα είναι ότι τα καταστήματα δεν θεωρούν ότι ευθύνονται για την ασφάλεια των προϊόντων που πωλούνται στις πλατφόρμες τους και ως εκ τούτου δεν φαίνεται να ελέγχουν επαρκώς την αξιοπιστία των πωλητών εκ των προτέρων. Τα προϊόντα υποβλήθηκαν αρχικά σε οπτικό έλεγχο. Για μερικά προϊόντα, αυτό ήταν αρκετό για να θεωρηθούν μη ασφαλή. Για παράδειγμα, παιχνίδια με χαλαρά εξαρτήματα, ή πανωφόρια για παιδιά με κορδόνια που είναι πολύ μεγάλα.

Τα περισσότερα προϊόντα, όπως μια πλαστική κούκλα με έντονη μυρωδιά, δικαιολογούσαν -σύμφωνα πάντα με το ΚΕΠΚΑ- περισσότερη έρευνα. Αυτό οδήγησε προϊόντα όπως κοσμήματα, συναγερμοί καπνού και φωτάκια χριστουγεννιάτικων δέντρων να ελεγχθούν σε εργαστήρια. Ποια ήταν τα ευρήματα;

*Φορτιστές USB, μετασχηματιστές (adaptors) και φορητοί φορτιστές (powerbank) υπερθερμάνθηκαν: Σε μια δοκιμή 12 προϊόντων σε κάθε κατηγορία (συνολικά 36), τρία στα τέσσερα προϊόντα -συχνά φθηνά, από άγνωστες μάρκες ή χωρίς επωνυμία- απέτυχαν στα τεστ ηλεκτρικής ασφάλειας.

*Πλαστικά παιχνίδια για μωρά και παιδιά παραβιάζουν τα ανώτατα όρια για τις χημικές ουσίες: εικοσιεννέα παιχνίδια εξετάστηκαν για φθαλικές ενώσεις, χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για να κάνουν τα παιχνίδια μαλακά και εύπλαστα. Καθώς ορισμένες φθαλικές ενώσεις έχουν ενοχοποιηθεί ότι διαταράσσουν ορμόνες, δεν επιτρέπεται να είναι παρούσες σε παιχνίδια για παιδιά κάτω των τριών ετών και μόνο μέχρι ένα ορισμένο όριο για μεγαλύτερα παιδιά. Εν τούτοις, εννέα παιχνίδια παραβίασαν αυτά τα όρια, με κάποια να περιέχουν ποσότητες έως και 200 φορές πάνω από το μέγιστο επιτρεπτό όριο.

*Παιδικά ρούχα με μακριά κορδόνια: 14 από τα 16 κομμάτια ρούχων - όπως πανωφόρια - δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές ασφαλείας της Ε.Ε., επειδή τα κορδόνια τους ήταν πολύ μακρά ή ήταν ραμμένα σε σημεία, όπου δεν επιτρέπεται. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων όπως η ασφυξία.

*Συναγερμοί καπνού και μονοξειδίου του άνθρακα (CO) δεν λειτουργούσαν: Και οι επτά συναγερμοί CO (μονοξειδίου του άνθρακα), που ελέγχθηκαν, δεν ανίχνευσαν θανάσιμες ποσότητες του αερίου αυτού. Τέσσερις από αυτούς ήταν επίσης πολύ «ήσυχοι», ενώ ισάριθμοι δεν ανίχνευσαν καπνό από καύση ξύλου, βαμβακιού ή πλαστικού.

*Προϊόντα λεύκανσης δοντιών αποδείχτηκαν επιβλαβή: επτά από τα 10 προϊόντα που ελέγχθηκαν περιείχαν υπερβολικά υψηλά επίπεδα υπεροξειδίου του υδρογόνου, δεδομένου ιδίως ότι επρόκειτο για ιδιωτική χρήση (>0,1%). Τα επίπεδα ήταν από 14 έως 70 φορές πάνω από το νόμιμο όριο, γεγονός που θα καθιστούσε δύο από αυτά τα προϊόντα παράνομα για πώληση ακόμα και σε οδοντιάτρους (όριο:6%).