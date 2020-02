Στην κορεατική ταινία Παράσιτα απονεμήθηκε το Όσκαρ για την καλύτερη ταινία, διαψεύδοντας τις προβλέψεις για άνετη επικράτηση του «1917». Οσκαρ στον Γιοακίν Φοίνιξ για την ερμηνεία του στο Joker και στον Μπραντ Πιτ για τον ρόλο του στο Once Upon a Time in Hollywood...