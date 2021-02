Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα δωρεάν πρόσβασης ανέργων στην πλατφόρμα εκπαίδευσης του Coursera

«Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα δωρεάν πρόσβασης ανέργων σε διαδικτυακά μαθήματα διαφορετικών θεματικών ενοτήτων και ειδικοτήτων, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) με το Coursera», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Συνολικά, στην πλατφόρμα εκπαίδευσης εγγράφηκαν 24.626 άνεργοι, οι οποίοι παρακολούθησαν 400.489 διδακτικές ώρες και ολοκλήρωσαν 31.377 μαθήματα.

Η εταιρεία Coursera, μέσω της παγκοσμίως αναγνωρισμένης διαδικτυακής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, που διαθέτει, παρέχει σειρά μαθημάτων σε πλήθος ειδικοτήτων, σε συνεργασία με κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, όπως τα Carnegie Mellon, Columbia University, Duke University, École Polytechnique, Johns Hopkins University, Imperial College, New York University, Princeton University, Stanford University, University of Chicago, University of Leeds και Yale University.

O ΟΑΕΔ, μέσω του προσφερόμενου προγράμματος, παρείχε, από τις αρχές Δεκεμβρίου, τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε εγγεγραμμένους ανέργους σε 77 σειρές μαθημάτων υποτιτλισμένων στα ελληνικά, καθώς και σε ακόμη 3.800 αγγλόγλωσσες σειρές μαθημάτων του Coursera.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στόχος της δράσης ήταν η αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους και η απόκτηση νέων γνώσεων. Όσοι ωφελούμενοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς κάθε μάθημα έχουν τη δυνατότητα απόκτησης δωρεάν πιστοποιητικού παρακολούθησης από την εταιρεία Coursera.