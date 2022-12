Η COSMOTE Global Solutions σε μεγάλο έργο υπηρεσιών πληροφορικής για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η COSMOTE Global Solutions, θυγατρική του Ομίλου ΟΤΕ με έδρα τις Βρυξέλλες, ανέλαβε, ως μέλος της κοινοπραξίας METIS, μεγάλο έργο πληροφορικής για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιλαμβάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη σχεδίαση, ανάπτυξη και υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής σε όλες τις Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα θεσμικά όργανά της.



Η COSMOTE Global Solutions (COSMOTE GS) είναι μέλος της ένωσης εταιρειών που ανέλαβε, μέσω ανοικτού διαγωνισμού, μεγάλο έργο παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών πληροφορικής για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το DIGIT TM II.



Η κοινοπραξία METIS που αποτελείται από τις εταιρείες NetCompany-Intrasoft, NTT Data, Almaviva, Capgemini, COSMOTE GS, CTG, Fujitsu, Serco, Sogeti, και Westpole, θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή, την υποστήριξη, τη διαχείριση και την ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων στις εγκαταστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις εγκαταστάσεις των συνεργαζόμενων θεσμικών οργάνων της Ε.Ε., στις Βρυξέλλες (Βέλγιο), το Λουξεμβούργο, την Ίσπρα (Ιταλία), τη Σεβίλλη (Ισπανία), το Πέττεν (Ολλανδία), την Κομητεία Μιθ (Ιρλανδία) και την Καρλσρούη (Γερμανία), καθώς και απομακρυσμένα. Η σύμβαση είναι τετραετούς διάρκειας.



Για τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κοινοπραξία θα παρέχει υψηλά καταρτισμένους και έμπειρους Συμβούλους πληροφορικής. Στο πλαίσιο αυτό, η COSMOTE GS θα αναλάβει την κάλυψη θέσεων υψηλής τεχνολογικής εξειδίκευσης (application/cloud architects, data scientists, business intelligence experts, blockchain specialists, augmented/virtual reality experts, experts in devsecops, experts in AI/NLP/ML, GIS experts, κλπ) και θα προχωρήσει σε προσλήψεις, κυρίως σε Ελλάδα και Βέλγιο. Οι θέσεις που έχουν ήδη προκηρυχθεί είναι διαθέσιμες στο cosmote-gs.com/careers.



Ο Chief Commercial Officer Business Segment Ομίλου ΟΤΕ, κ. Γρηγόρης Χριστόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Ως μέλος της ένωσης εταιρειών METIS, η COSMOTE Global Solutions έχει την ευκαιρία να συμβάλει στην ψηφιακή μετάβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων νευραλγικών ευρωπαϊκών θεσμικών οργανισμών. Η ανάληψη ενός σημαντικού έργου για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιβεβαιώνει ότι είμαστε ένας αξιόπιστος συνεργάτης εντός και εκτός ελληνικών συνόρων, με υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία στην παροχή εξειδικευμένων τεχνολογικών λύσεων.»



O Όμιλος OTE, μέσα από την έντονη δραστηριοποίηση του στον τομέα του IT Integration και έχοντας συνάψει στρατηγικές συνεργασίες για την υλοποίηση σύνθετων ICT έργων, αποτελεί συνεργάτη επιλογής για όσους οργανισμούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, αναζητούν σύγχρονες λύσεις στους τομείς του Digitalisation και Cloud Transformation, του Cyber Security, του Internet of Things, της Yγείας (eHealth), του Tουρισμού και της Eνέργειας.





Σχετικά με την COSMOTE Global Solutions



Η COSMOTE Global Solutions είναι θυγατρική του Ομίλου ΟΤΕ με έδρα τις Βρυξέλλες, που προσφέρει εκτός Ελλάδος μεγάλο εύρος ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών ICT στους τομείς του Cloud, των Data Center, των Δικτύων, του Cyber Security, του BI και Data Warehouse, των Big Data και Service Desk, της Προληπτικής Παρακολούθησης, των Λειτουργιών και Υποστήριξης, της Διαχείρισης Υπηρεσιών, Έργων και Προγραμμάτων και των Επαγγελματικών Υπηρεσιών.



Περισσότερες πληροφορίες για την COSMOTE Global Solutions και για τα έργα που έχει αναλάβει στην Ευρώπη θα βρείτε εδώ: https://www.cosmote-gs.com/