ΣΒΠΕ: Πλαστικά & Ανακύκλωση - Ο οδικός χάρτης προς την Κλιματική Ουδετερότητα

«Πλαστικά & Ανακύκλωση: Ο οδικός χάρτης προς την Κλιματική Ουδετερότητα», είναι ο τίτλος του Διεθνούς Συνεδρίου που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος (ΣΒΠΕ), την Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2022, στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».

Στόχος του Συνεδρίου είναι να αναδείξει τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο των πλαστικών σε μια εποχή με ιδιαίτερες προκλήσεις. Στις ημέρες μας, το περιβάλλον κρίσης εντός του οποίου δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις, η απογείωση του ενεργειακού κόστους, τα προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες, συνδυάζονται με την ανάγκη να οργανωθεί πιο αποτελεσματικά η διαχείριση των πλαστικών απορριμμάτων και να ιεραρχηθεί ψηλά η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Σε αυτό το πλαίσιο, το Συνέδριο του ΣΒΠΕ έρχεται να ανοίξει μια πολύ μεγάλη και αναγκαία συζήτηση, δείχνοντας παράλληλα και τη δέσμευση του κλάδου προς την κατεύθυνση της κυκλικής οικονομίας.

Χαιρετισμό θα απευθύνουν κατά την έναρξη του Συνεδρίου οι κ.κ. Βασίλειος Γούναρης, Πρόεδρος ΣΒΠΕ, Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιώργος Νούνεσης, Πρόεδρος Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Σωκράτης Φάμελλος, Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ και Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Το κυρίως μέρος του Συνεδρίου ξεκινά με την παρουσίαση της μελέτης του ΙΟΒΕ για τη συμβολή του κλάδου πλαστικών στην ελληνική οικονομία και τις προοπτικές ανάπτυξής του (κ. Σβέτοσλαβ Ντάντσεφ, Υπεύθυνος Τμήματος Μικροοικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής του ΙΟΒΕ), ενώ με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται τα αποτελέσματα της έρευνας της McKinsey “Climate Impact of Plastics”, που θα παρουσιάσει ο κ. Λουκάς Ζιώμας, Partner της McKinsey Ντόχα.

Εφαρμογές και λύσεις για τις ενεργειακές προκλήσεις της εποχής μας θα προτείνουν οι κ.κ. Νεκτάριος Τζωρτζόγλου (Γενικός Διευθυντής, HELIOSRES Renewable Energy Sources) και Άρης Γκορόγιας (Χημικός Μηχανικός, Thermolysis S.A.), και στη συνέχεια θα παρουσιαστούν σημαντικές διεθνείς πρωτοβουλίες όπως η πλατφόρμα MORE (κ. Marjan Ranogajec, Υπεύθυνος Έργου στο European Plastics Converters και Ευρωπαίος Συντονιστής MORE), το πρόγραμμα πιστοποίησης PolyCert Europe (κ. Jan Laperre, Πρόεδρος PolyCert Europe) και το πρόγραμμα Operation Clean Sweep (κ. Alexandre Dangis, Διευθύνων Σύμβουλος European Plastics Converters).

Το Συνέδριο θα ολοκληρώσει τις εργασίες του με τη συζήτηση για τις «Προκλήσεις προς την Κλιματική Ουδετερότητα», όπου η Λέττα Καλαμαρά (Δημοσιογράφος, Ναυτεμπορική και naftemporiki.gr) θα συντονίσει πάνελ ομιλητών με συμμετέχοντες τους Δρ. Πέτρο Βαρελίδη (Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας), Νίκο Χιωτάκη (Διευθύνων Σύμβουλος, Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης – ΕΟΑΝ), Ιωάννη Σιδέρη (Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης, Πλαστικά Θράκης) και Ελένη Μαριάνου (Γενική Γραμματέας Διάσκεψης Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης – CPMR).

Τον γενικό συντονισμό των εργασιών του Συνεδρίου θα έχει ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΣΒΠΕ, Γιώργος Λυσσαίος.