Γερμανία: 13 ελληνικές εταιρείες και δύο επιχειρηματικές αποστολές από την Ελλάδα η IFAT 2022

Με 13 ελληνικές εταιρείες και δύο επιχειρηματικές αποστολές από την Ελλάδα έριξε «αυλαία» η Διεθνής Έκθεση Ύδατος, Αποχέτευσης, Ανακύκλωσης, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Καθαριότητας Πόλης, IFAT 2022, που διοργανώθηκε από τον Εκθεσιακό Οργανισμό του Μονάχου και αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα και την Κύπρο από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Ειδικότερα, οι ελληνικές εταιρίες-εκθέτες που έλαβαν μέρος στη διοργάνωση ήταν οι: Alphadynamic Pumps Co, Dialynas SA, DP Pumps Manufacturers SA, Ecotech Ltd, Emdot SA, Gkekas Savvas and Son CO “GEKASMETAL”, Helector SA, Ianic SA, Lubrico A. Tsakalis Ltd, Rotogran AEBE, Sabo SA, Watera SA και Zeologic SA.

Στη φετινή διοργάνωση το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο διοργάνωσε δύο επιχειρηματικές αποστολές, με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την επίτευξη μελλοντικών συνεργασιών μεταξύ ελληνικών και γερμανικών επιχειρήσεων αλλά και φορέων που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο.

Στην IFAT 2022 έλαβαν μέρος 2.984 εκθέτες από 59 χώρες, οι οποίοι παρουσίασαν τα προϊόντα και τις καινοτομίες τους σε περισσότερους από 119.000 εμπορικούς επισκέπτες από 155 χώρες.



Οι κατηγορίες, που παρουσιάζονται στην IFAT, είναι οι εξής: άντληση και επεξεργασία υδάτινων πόρων, επεξεργασία νερού και λυμάτων, διανομή νερού και συστήματα αποχέτευσης, προστασία ακτών και χειρισμός πλημμύρας, αποκομιδή απορριμμάτων και ανακύκλωση, παραγωγή ενέργειας από επεξεργασία απορριμμάτων, καθαρισμός δρόμων, αντιμετώπιση χειμερινών συνθηκών, αποκατάσταση / επεξεργασία εδάφους, καθαρισμός καυσαερίων, έλεγχος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ηχομόνωση και μείωση της ηχορύπανσης, τεχνολογία μέτρησης και ελέγχου, παροχή υπηρεσιών, επιστήμη, έρευνα, μεταφορά τεχνογνωσίας και γεωθερμία.

Η επόμενη IFAT θα ανοίξει ξανά τις πύλες της στις 13 – 17 Μαΐου 2024 στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μονάχου.

Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί για πληροφορίες να απευθύνεται στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο τηλ.: 210 64 19 037 ή να ανατρέχει στην ειδική ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου για τις εκθέσεις: www.german-fairs.gr και στην ιστοσελίδα της έκθεσης: www.ifat.de.