Lamda: Συμφωνία με Εκπαιδευτήρια Κωστέα – Γείτονα – Πρότυπο σχολείο από το 2027 στο Ελληνικό

Στόχος είναι τo CGS at The Ellinikon να αποτελέσει ένα σύγχρονο πρότυπο σχολείο

Mακροχρόνια Σύμβαση Μίσθωσης οικοπέδων, αρχικής διάρκειας 30 ετών με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 30 έτη, υπέγραψε η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. (έμμεση 100% θυγατρική της Lamda Development) και η εταιρεία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΕΑ – ΓΕΙΤΟΝΑ Α.Ε. (Costeas-Geitonas School «CGS»).

Σύμφωνα με την συμφωνία που υπεγράφη στις 15 Μαΐου 2024, το CGS θα αναλάβει την ίδρυση και λειτουργία ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού ιδρύματος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (“CGS at The Ellinikon”) στην περιοχή Πολεοδόμησης Α-Π4 εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στόχος είναι τo CGS at The Ellinikon να αποτελέσει ένα σύγχρονο πρότυπο σχολείο που θα προσφέρει Εθνικό και Διεθνές Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών, αξιοποιώντας ταυτόχρονα την ιστορία, τις αξίες, την τεχνογνωσία και την πρωτοπόρα εκπαιδευτική φιλοσοφία του CGS.

Το CGS at the Ellinikon θα αποτελέσει ορόσημο εκπαιδευτικής και αρχιτεκτονικής καινοτομίας στον εγχώριο και ευρωπαϊκό χάρτη. Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του θα εναρμονίζονται με τις αρχές της νέας πόλης του The Ellinikon, της πιο «έξυπνης» και πράσινης πόλης στην Ευρώπη.

Το μίσθωμα της μακροχρόνιας μίσθωσης θα καθορίζεται ετησίως βάσει του Κύκλου Εργασιών που θα επιτυγχάνεται σε κάθε ημερολογιακό έτος.

Η έναρξη λειτουργίας του CGS at The Ellinikon αναμένεται το Σεπτέμβριο 2027.

Το CGS, με έτος ίδρυσης το 1973, φιλοξενεί σήμερα 1.975 μαθητές και πάνω από 600 εργαζόμενους σε campus 67.000 τ.μ. στην Παλλήνη, προσφέροντας τα προγράμματα του Οργανισμού International Baccalaureate (IB) για μαθητές από 3 έως 18 ετών σε συνδυασμό με το Εθνικό Πρόγραμμα Σπουδών. Το CGS διακρίνεται για την εκπαιδευτική καινοτομία, την εξωστρέφεια και το ευρύ δίκτυο διεθνών συνεργασιών με διακεκριμένους ακαδημαϊκούς φορείς.