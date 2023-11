Απόβλητα των Adidas και Walmart καίγονται σε κλιβάνους τούβλων για να μειώσουν το κόστος καυσίμων

Απόβλητα τουλάχιστον 19 διεθνών εμπορικών σημάτων, συμπεριλαμβανομένων των Adidas και Walmart, χρησιμοποιούνται για καύσιμο κλιβάνων σε εργοστάσια τούβλων στην Καμπότζη και ορισμένοι εργάτες αρρώστησαν, σύμφωνα με έκθεση τοπικής οργάνωσης για τα δικαιώματα που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα.

Η έκθεση του The Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights, κοινώς γνωστή με το γαλλικό ακρωνύμιο LICADHO, βασίστηκε σε επισκέψεις σε 21 εργοστάσια τούβλων στην πρωτεύουσα της Καμπότζης Πνομ Πενχ και στη γειτονική επαρχία Kandal μεταξύ Απριλίου και Σεπτεμβρίου, καθώς και σε συνεντεύξεις με νυν και πρώην εργαζόμενους.

Διαπίστωσε ότι απορρίμματα ενδυμάτων πριν από την κατανάλωση, συμπεριλαμβανομένων υφασμάτων, πλαστικών, καουτσούκ και άλλων υλικών από τις μάρκες, καίγονταν σε επτά εργοστάσια. Τα εργοστάσια έκαιγαν απορρίμματα ενδυμάτων για να εξοικονομήσουν το κόστος καυσίμων, ανέφερε.

«Πολλοί εργαζόμενοι ανέφεραν ότι το κάψιμο των απορριμμάτων ρούχων τους προκάλεσε πονοκεφάλους και αναπνευστικά προβλήματα·ς», ανέφερε η έκθεση.

Αρκετές μάρκες, συμπεριλαμβανομένων των Primark και Lidl, δήλωσαν ότι ερευνούν το θέμα.

Η καύση των απορριμμάτων ενδυμάτων μπορεί να απελευθερώσει ουσίες τοξικές για τον άνθρωπο εάν δεν ελέγχονται προσεκτικά οι συνθήκες καύσης και η στάχτη μπορεί επίσης να περιέχει υψηλά επίπεδα ρύπων, σύμφωνα με μια εσωτερική μελέτη του 2020 από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΟΗΕ που μέτρησε τις εκπομπές από αποτεφρωτήρες εργοστασίων ενδυμάτων στην Καμπότζη σύμφωνα με το Reuters.

Η έκθεση ανέφερε ότι αυτές οι τοξικές ουσίες περιλαμβάνουν διοξίνες, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο.



Μια άλλη έκθεση από το 2018 από βρετανούς ακαδημαϊκούς στο Royal Holloway του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, ανέφερε ότι τα υπολείμματα ρούχων περιέχουν συχνά τοξικές χημικές ουσίες, όπως λευκαντικό χλωρίου, φορμαλδεΰδη και αμμωνία, καθώς και βαρέα μέταλλα, PVC και ρητίνες που χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες βαφής και εκτύπωσης.

Οι εργαζόμενοι σε εργοστάσιο τούβλων ανέφεραν τακτικές ημικρανίες, ρινορραγίες και άλλες ασθένειες, ανέφερε η έκθεση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι επωνυμίες που κατονομάζονται στην έκθεση LICADHO είναι: Adidas, C&A, LPP's Cropp and Sinsay, Disney, Gap, Old Navy, Athleta, Karbon, Kiabi, Lululemon Athletica, Lidl Stiftung & Co's Lupilu, Walmart's No Boundaries, Primarkwea, Reebtok, , Tilley Endurables, Under Armour και Venus Fashion.

Η Adidas, η οποία προέρχεται από 16 εργοστάσια στην Καμπότζη, είπε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσει εάν τα απόβλητα εκτρέπονται από τις εξουσιοδοτημένες οδούς διάθεσης στους κλιβάνους τούβλων.

Οι περιβαλλοντικές πολιτικές της Adidas στην Καμπότζη αναφέρουν ότι όλα τα απόβλητα από προμηθευτές ενδυμάτων πρέπει να απορρίπτονται, είτε σε εγκεκριμένη μονάδα παραγωγής ενέργειας από απόβλητα που είναι πλήρως ελεγχόμενη και διαθέτει ελέγχους ποιότητας του αέρα, είτε σε αδειοδοτημένα από την κυβέρνηση κέντρα ανακύκλωσης, είπε η εταιρεία.

Η Lidl είπε ότι λαμβάνει πολύ σοβαρά τις συνθήκες που αναφέρει το LICADHO και ότι έχει ξεκινήσει έρευνες, αλλά δεν μπόρεσε να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Η LPP είπε ότι δεν γνώριζε ότι τα κλωστοϋφαντουργικά της απόβλητα καίγονταν σε κλιβάνους τούβλων και επικοινώνησε με τους αντιπροσώπους της που ήταν υπεύθυνοι για την Καμπότζη. Η LPP είπε ότι σχεδιάζει μια ημέρα ευαισθητοποίησης στις αρχές του 2024 για τους αντιπροσώπους και τα εργοστάσιά της στην Καμπότζη, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση απορριμμάτων.

Η Primark, η οποία προέρχεται από 20 εργοστάσια στην Καμπότζη, είπε ότι διερευνά το θέμα. Η Sweaty Betty δεν σχολίασε τα συγκεκριμένα ευρήματα, αλλά είπε ότι συνεργάζεται στενά με τους προμηθευτές για να διασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση με τον περιβαλλοντικό κώδικα δεοντολογίας της.

Η C&A είπε ότι συμμορφώνεται με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς και παρακολουθεί τους προμηθευτές της μέσω αξιολογήσεων τρίτων και επισκέψεων παρακολούθησης από το δικό της τοπικό προσωπικό. Είπε ότι διερευνά αμέσως τυχόν παρατυπίες.

Η Tilley Endurables είπε ότι «ανησυχεί πολύ» με τα ευρήματα και συνεργάζεται μόνο με εργοστάσια που έχουν περάσει από ελέγχους.

Η Tilley είπε ότι το εργοστάσιο που παρήγαγε τα προϊόντα του ελέγχθηκε από την World Responsible Accredited Production (WRAP) και είχε δεσμευτεί να διασφαλίσει τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων με βάση τους τοπικούς νόμους και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα. Ανέφερε ότι διερεύνησε περαιτέρω και διαπίστωσε ότι το εργοστάσιο χρησιμοποιεί μια εταιρεία απομάκρυνσης απορριμμάτων με άδεια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Καμπότζης και δεν έχει ορατότητα για το τι συμβαίνει με τα απόβλητα μόλις συλλεχθούν.