Ο Ο.Λ.Θ., ο Ιβάν η HIG Capital, οι Αμερικανοί και η διεθνής επενδυτική μόδα για τα νερά, όπως ΕΥΔΑΠ

HIG: Για ΟΛΘ, αλλά...

Ενδιαφέρον για τον ΟΛΘ εξέφρασαν επιτελείς της HIG Capital, όπως και για την δημιουργία hub στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας στις διακομιστικές υπηρεσίες από το λιμάνι του Πειραιά. Η αναφορά του επικεφαλής του αμερικανικού fund στην Ελλάδα- μέσω της Inventio- Κωνσταντίνου Μπήτρου πως αν ο μέτοχος του ΟΛΘ (Belterra Holdings) βάλει "πωλητήριο" στη συμμετοχή του θα εκδήλωνε το ενδιαφέρον του δεν σημαίνει κάτι καινούργιο-μπορεί όμως να σημαίνει και πολλά. Αυτό γιατί, εδώ και μήνες ο Ιβάν Σαββίδης όλο πουλάει και αποχωρεί από τον ΟΛΘ, από τον ΠΑΟΚ κ.λ.π αλλά όλο εδώ είναι- και αν όχι ο ίδιος αυτοπροσώπως στην χώρα μας- μέσω ανθρώπων του διατηρεί τις υφιστάμενες συμμετοχές του, ενώ έχουν "παγώσει" όσα επενδυτικά σχέδια προγραμμάτιζε πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Κοινός τόπος στην Θεσσαλονίκη πως, και οι Αμερικανοί κάνουν την δουλειά τους- περισσότερα άρματα μάχης μεταφορτώνονται μέσω ΟΛΘ απ' ότι στην Αλεξανδρούπολη- η Belterra είναι απολύτως συνεργάσιμη, η κυβέρνηση δεν έχει τον "πονοκέφαλο" του ΠΑΟΚ ( οι φήμες περί πιέσεων στον Ο ΟΛΘ να εμπλακεί με τον Δικέφαλο της Θεσσαλονίκης περισσότερο ευσεβείς προσδοκίες είναι) και όλα κυλούν σε μία win-win situation, που λένε. Γνώστης του παρασκηνίου της συμπρωτεύουσας μας επιβεβαίωσε την πληροφορία ότι, όντως άνθρωποι του HIG έχουν επισκεφθεί και μία και δύο φορές τις εγκαταστάσεις του ΟΛΘ, έχουν κάνει κατόπτευση, έχουν ζητήσει πληροφορίες αλλά μέχρις εκεί. Οπως επίσης την εκτίμηση πως, σε αυτή την φάση οι του αμερικανικού fund έχουν λόγο να ακουστεί ότι ενδιαφέρονται για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης επειδή "χτυπούν" σε άλλα μέτωπα

===================================================

GLF: Ο Κυριάκος, ο ΟΔΔΗΧ και οι πρόωρη εξόφληση

Την επομένη των εκλογών (της 25ης Ιουνίου) βγήκε ο ΟΔΔΗΧ και ανακοίνωσε ένα επιπλέον πρόγραμμα "εξόδων" στις αγορές, με τη μορφή της επανέκδοσης υφιστάμενων σειρών κρατικών ομολόγων. Τέσσερις επανεκδόσεις προκειμένου να διατηρηθεί αδιάλειπτη η σχέση της Αθήνας με τις αγορές, καθώς από τα τέλη Ιουνίου ο Οργανισμός είχε καλύψει το σύνολο του πλάνου για το 2023, δλδ τα 7 δισ. Με περίπου 35 δισ. στο "μαξιλάρι" και με τον ΟΔΔΗΧ συνεπή στις τακτικές συναντήσεις του με τους ξένους αγοραστές ελληνικού χρέους (primary dealers κυρίως) και με ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και για μία καθαρή νέα έκδοση πριν τις Εορτές των Χριστουγέννων, εάν και εφ' όσον μεσολαβήσει αναβάθμιση από 2 οίκους αξιολόγησης η κυβέρνηση δεν έχει λόγο να μην προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή διακρατικών δανείων (στο πλαίσιο του Greek Loan Facility) μέσα στο δεύτερο 6μηνο.

Πρόκειται για διακρατικό δανεισμό της χώρας (πρώτο μνημόνιο) ύψους 53 δισ., με 8 δισ. να έχουν ήδη πληρωθεί-εκ των οποίων τα 2,6 δισ. αφορούν σε πρόωρες αποπληρωμές- θέμα που ανέδειξε (χθες) το Bloomberg. Συγκεκριμένα το ειδησεογραφικό Μέσο πρόταξε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για πρόωρη αποπληρωμή υποχρεώσεων της χώρας μας προς τρίτες ευρωπαϊκές. Το όφελος από μία τέτοια ενέργεια, πέραν του προφανούς καθώς θα μειωθούν περαιτέρω οι υποχρεώσεις της Ελλάδας η σημειολογική σπουδαιότητα της κίνησης πως, σε περίοδο όλο και υψηλότερων επιτοκίων/ακριβότερου κόστους χρήματος η ελληνική πλευρά επιστρέφει ζωογόνα κεφάλαια σε δανειστές της.

==================================================

ΕΥΔΑΠ: Ναι μεν στο Δημόσιο, αλλά...

Της (επενδυτικής) μόδας διεθνώς τα "νερά" από εταιρείες διαχείρισης/διανομής μέχρι επεξεργασίας/αναβάθμισης κ.λ.π τάση που και λόγω των κλιμακούμενων φαινομένων λειψυδρίας έχουν στρέψει αρκετούς διαχειριστές προς εισηγμένες του κλάδου, ETFs e.t.c -Οσοι ενδιαφέρεστε κάντε κλικ στο link που θα βρείτε στο τέλος του κειμένου-(*) Το θέμα απασχόλησε-κυρίως προεκλογικά- και τα καθ' ημάς με την-προηγούμενη- κυβέρνηση να ξαναπαίρνει στο Δημόσιο το 61,4% του μ.κ της ΕΥΔΑΠ και το 74% της ΕΥΑΘ. Εξι αποφάσεις του ΣτΕ για την διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού (με αφορμή την σύσταση της Ρυθμιστικής Αρχής Υδάτων) επικύρωσαν την αναστροφή της διαδικασίας ένταξης στο Υπερταμείο και το ΤΑΙΠΕΔ.

Βάσει της πρότερης μετοχικής συμμετοχής, η ΕΕΣΥΠ/ΥπέρΤαμείο έλεγχε το 50% + 1 μετοχή και το ΤΑΙΠΕΔ το 11,33% που πλέον έχει περιέλθει στο Δημόσιο. Ωστόσο, καλά ενημερωμένες πηγές υποστηρίζουν ότι η αλλαγή αυτή δεν εμποδίζει το Δημόσιο-εάν και εφ' όσον το κρίνει- να προχωρήσει στην διάθεση μειοψηφικού ποσοστού του μ.κ (από το συνολικά 61,4% που έχει στην κατοχή του). Με γεμάτο "ταμείο" και γενναία μερισματική πολιτική η ΕΥΔΑΠ είναι μία σταθερή/safe επενδυτική επιλογή, που γιατί όχι να διατίθετο ένα 8%-12% του μ.κ σε ενδιαφερόμενο που θα αναλάμβανε (και ) τό κόστος μέρους των επενδύσεων που σχεδιάζονται.

(*) 7 Best Water Stocks and ETFs to Buy in 2023

These water stocks and ETFs focus on a precious resource while offering investors a steady dividend drip.https://money.usnews.com/ investing/stock-market-news/ slideshows/best-water-stocks- and-etfs-to-buy

====================================================

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές