VCA: 23 venture capital αναλαμβάνουν να οδηγήσουν τις startups στο καθαρό μηδέν

Είκοσι τρεις venture capital ενώθηκαν για να καθοδηγήσουν τις νέες εταιρείες και τους επενδυτές τους προς ένα μέλλον χαμηλών εκπομπών άνθρακα, στην τελευταία προσπάθεια να κατευθύνουν κεφάλαια προς τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την παγκόσμια οικονομία.

Η Venture Climate Alliance (VCA) που δραστηριοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη στοχεύει να βοηθήσει τις εταιρείες στις οποίες έχουν επενδύσει τα μέλη της να θέτουν στόχους σχετικούς με το κλίμα στις αναπτυξιακές τους στρατηγικές από την αρχή, ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Θα λειτουργεί υπό την Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), η οποία στεγάζει επί του παρόντος μεγάλους ομίλους εταιρειών που στοχεύουν να μειώσουν τις εκπομπές σε ό,τι δεν μπορούν να απορροφηθούν σε φυσικές καταβόθρες όπως τα δάση ή με τη χρήση τεχνολογίας.

«Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο που θα επιτρέπει σε όλους τους επενδυτές πρώιμου σταδίου, εστιασμένους στο κλίμα ή όχι, να ακολουθήσουν», δήλωσε ο Stephan Feilhauer, διευθύνων σύμβουλος στο ιδρυτικό μέλος της VCA S2G Ventures.

Μέρος του σχεδίου είναι η ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για την παρακολούθηση και την αναφορά εκπομπών άνθρακα, δεδομένα τα οποία οι παγκόσμιες ρυθμιστικές αρχές θέλουν οι εταιρείες να αρχίσουν να αποκαλύπτουν σύντομα.

«Αυτή τη στιγμή κάθε επενδυτής θέτει παρόμοιες, αλλά ελαφρώς διαφορετικές ερωτήσεις στις εταιρείες πρώιμου σταδίου και αυτό είναι ένα κακό αποτέλεσμα για όλους», είπε ο Feilhauer.

Η Alexandra Harbour, διευθύντρια στην ιδρυτική εταιρεία Prelude Ventures, είπε ότι ο στόχος ήταν να «γεφυρωθεί το χάσμα» με τις δημόσιες αγορές, όπου πολλές εταιρείες έχουν αναλάβει μηδενικές δεσμεύσεις.

Η VCA, της οποίας τα χαρτοφυλάκια των μελών κυμαίνονται από λιγότερο από 50 εκατομμύρια δολάρια έως περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια δολάρια, θα είναι επίσης επίσημος εταίρος της εκστρατείας Race to Zero του ΟΗΕ.



Τα μέλη της VCA στοχεύουν να φτάσουν τις καθαρές μηδενικές εκπομπές από τις δικές τους δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται στα γραφεία και τα επαγγελματικά τους ταξίδια, έως το 2030 ή νωρίτερα.

Το GFANZ συνεπικεφαλής είναι ο πρώην διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Mark Carney. Ορισμένες ομάδες αυτής της συμμαχίας έχουν δει αποχωρήσεις υψηλού προφίλ τους τελευταίους μήνες από μέλη που επικαλέστηκαν την ανάγκη να είναι ανεξάρτητοι και να αποφευχθεί η παραβίαση τυχόν αντιμονοπωλιακών κανόνων.