Μαμαλάκης: Θα προτιμούσα να έχω μόνο εμβολιασμένους στο μαγαζί μου

Όπως αποκάλυψε ο Ηλίας Μαμαλάκης η νέα διάταξη της κυβέρνησης για αμιγείς και μεικτούς χώρους στην εστίαση προκάλεσε «πονοκέφαλο» στους εστιάτορες . «Έπρεπε να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την κατηγορία στην οποία επρόκειτο να ανήκει ο εκάστοτε ιδιοκτήτης και στην συνέχεια θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε τους πελάτες και τις διαμαρτυρίες τους.»

Ο ίδιος εξέφρασε την προτίμηση του να υπάρχουν μόνο εμβολιασμένοι στο εστιατόριό του

Δεν έκρυψε επίσης την μεγάλη του ανησυχία για την έξαρση της πανδημίας τις τελευταίες ημέρες «Μας τρομάζει πάρα πολύ η φάση που βρισκόμαστε τώρα, η απειλή του 4ου κύματος είναι πολύ ισχυρή. Όπως τόνισε «Δεν θα αντέξει άλλο κλείσιμο η εστίαση, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Όπως και να 'χει τα μαγαζιά δεν θα γεμίσουν όπως γινόταν παλαιότερα.»



Στην συνέχεια , σχετικά με τον εμβολιασμό των υπαλλήλων του προσωπικού στην εστίαση , τόνισε πως κατά την άποψη του θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικός.

Τέλος για την χρήση μάσκας στα εστιατόρια επεσήμανε ότι θα ήταν καλό να μην αφαιρείται μέχρι κάποιος να καθίσει στο τραπέζι ή ακόμα και μέχρι να ξεκινήσει να τρώει

Πηγή: https://www.skai.gr/news/greece/mamalakis-skai-tha-protimousa-na-exo-mono-emvoliasmenous-sto-magazi-mou

