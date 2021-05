Σαρηγιάννης-Σκουτέλης: Μικρή αύξηση κρουσμάτων από σήμερα - Μετά τις 26 Ιουνίου κάτω από 1.000

Μια μικρή αύξηση στον αριθμών των κρουσμάτων κορωνοϊού αναμένει αυτές τις ημέρες ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ ως αποτέλεσμα του ανοίγματος της εστίασης.



Ο καθηγητής τόνισε μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Σήμερα» ότι 5 -13 Μαΐου παρατηρήθηκε αύξηση κρουσμάτων λόγω των συρροών του Πάσχα που φάνηκε καθαρά σε περιοχές όπως το Μεσολόγγι και η Κέρκυρα και ακολούθησε μια –επίσης λογική, πτώση.

Δεν απέκλεισε έως τις 26 Μαΐου τα ημερήσια κρούσματα να φτάσουν έως τις 2.900, αλλά από τις αρχές Ιουνίου θα αρχίσει η αποκλιμάκωση και γύρω στις 26 με 27 Ιουνίου τα κρούσματα μπορούν να πέσουν κάτω από τα 1.000. Διευκρίνισε ότι αυτή η πρόβλεψη σχετίζεται με τον υψηλό ρυθμό εμβολιασμών αλλά σχετίζεται και με τη συμπεριφορά των πολιτών αυτό το διάστημα.

Από την πλευρά του, ο Αθανάσιος Σκουτέλης παθολόγος-λοιμωξιολόγος και μέλος της επιτροπής Εμβολιασμών ανέφερε ότι τις τελευταίες εβδομάδες υπάρχει μια χαλαρότητα και μια σχετική αποσυμφόρηση στα νοσοκομεία. Επεσήμανε ότι χθες Τρίτη, έγιναν πιο πολλές εισαγωγές από εξιτήρια και εκτίμησε ότι πιστεύει ότι πρόκειται για κάτι παροδικό.

«Ναι» σε υποχρεωτικούς εμβολιασμούς

Με αφορμή τις αντιδράσεις για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για τα στελέχη της ΕΜΑΚ, ο κ. Σκουτέλης τόνισε ότι «χάνουμε το δάσος» και πως ειδικά σε κατηγορίες επαγγελμάτων όπως οι γιατροί το θέμα είναι επιστημονικό και ηθικό.

«Δεν νομίζω να θέλατε πάνω σας όταν ήσασταν άρρωστοι στο κρεβάτι του πόνου κάποιον ο οποίος δεν έχει εμβολιαστεί και έβηχε», «ούτε εγώ θα ήθελα» τόνισε ο κ. Σκουτέλης και πρόσθεσε ότι δεν θα έπρεπε να χρειάζεται να τους υποδείξει κάποιος την ανάγκη εμβολιασμού.

Για το ίδιο θέμα ο κ. Σαρηγιάννης ανέφερε ότι το κράτος έχει ευθύνη απέναντι στον πολίτη, στην κοινωνία και είτε μιλάμε για τα ΕΜΑΚ, είτε για την αστυνομία, είτε για τους υγειονομικούς, έχει το δικαίωμα να μην έχει στην πρώτη γραμμή όσους εκτιμά ότι βάζουν σε κίνδυνο τους ανθρώπους που θέλει να φροντίσει.

