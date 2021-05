Polygreen στο Delphi EF: Να ονομαστεί το ευρωπαϊκό Green Deal «Μηδέν Άγαν»

Την πρόταση να ονομαστεί η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία «Μηδέν Άγαν» έκανε ο Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Polygreen, κατά τη διάρκεια των εργασιών του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

«Το Μηδέν Άγαν (τίποτα περιττό) εδώ και 2.500 χρόνια περίπου περικλείει όλη τη φιλοσοφία γύρω από το Green Deal της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τίποτα περιττό, καμία υπερβολή, όλα χρήσιμα, όλα αξιοποιήσιμα. Σε καμία άλλη γλώσσα ή πολιτισμό δεν έχουν υπάρξει δύο λέξεις που να περιγράφουν με τέτοια ακρίβεια τις προκλήσεις του σήμερα», τόνισε ο κ. Πολυχρονόπουλος.

Ο κ. Πολυχρονόπουλος συμμετείχε στο πάνελ με θέμα «Ενισχύοντας τις πρακτικές κυκλικής οικονομίας», όπου ανέλυσε το όραμα και τους τομείς δραστηριοποίησης της Polygreen, δίνοντας παράλληλα μια διαφορετική οπτική γωνία για την κυκλική οικονομία, καθώς ανέπτυξε τους βασικούς πυλώνες της μέσα από έξι Δελφικά Παραγγέλματα. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στα εξής παραγγέλματα: Μηδὲν ἄγαν (Τίποτα περιττό - εφαρμογή στην κυκλική οικονομία), Γνοὺς πρᾶττε (Αν γνωρίζεις, πράξε - εφαρμογή στη διαχείριση αποβλήτων), Υἱοὺς παίδευε (Εκπαίδευε τα παιδιά σου – εφαρμογή στον τομέα της εκπαίδευσης), Σοφἰαν ζήλου (Ζήλευε τη σοφία – εφαρμογή στον τομέα της καινοτομίας και της τεχνογνωσίας), Τέχνῃ χρῶ (Χρησιμοποίησε τις ικανότητές σου/την τέχνη σου – εφαρμογή στον πολιτισμό και αναφορά στον οργανισμό της Polygreen PCAI που ευαισθητοποιεί την κοινωνία για το περιβάλλον μέσα από την Τέχνη) και Ὅρα τὸ μέλλον (Βλέπε το μέλλον – εφαρμογή στο όραμα για έναν κόσμο χωρίς απόβλητα).

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Πολυχρονόπουλος επεσήμανε τη διαχρονικότητα των ζητημάτων που αφορούν τη φροντίδα του περιβάλλοντος και τις λύσεις που η Polygreen έρχεται να προσφέρει μέσα από τις καινοτόμες και εξατομικευμένες υπηρεσίες που προσφέρει σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Πολυχρονόπουλος αναφέρθηκε στο Just Go Zero, το πρώτο «κίνημα» κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα, το οποίο παρουσιάστηκε τον Απρίλιο και στην πλατφόρμα ανακύκλωσης ειδικών ρευμάτων αποβλήτων με διαχωρισμό στην πηγή, που είναι η πρώτη του εφαρμογή και απευθύνεται σε πρώτο χρόνο στις επιχειρήσεις.

Η Polygreen, με αφετηρία την Ελλάδα, δραστηριοποιείται διεθνώς στον χώρο της κυκλικής οικονομίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.