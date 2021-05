ΕΟΔΥ: Που θα γίνονται δωρεάν τέστ την Τετάρτη 12 Μαΐου

Δωρεάν μαζικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους θα πραγματοποιούν Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας την Τετάρτη 12 Μαΐου.

Συγκεκριμένα, τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ θα βρίσκονται στα εξής σημεία:

Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 09:00 -15:00

Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ) , 09:30 -15:00

Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι, 09:30 -15:00

Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας) , 09:30 -15:00

Δ. Διονύσου, Ηρωών Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως Θεοτόκου, Άγιος Στέφανος, 09:30 -15:00

Δ. Αγίων Αναργύρων, Κάδμου & Κιλελέρ, Καματερό, 09:30 -15:00

Δ. Αιγάλεω, Πλατεία Εσταυρωμένου, μπροστά από τη στάση του Μετρό, 09:30 -15:00

Δήμος Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος, Ίλιον, 09:00 -15:00

Δήμος Χαϊδαρίου, Αναγεννήσεως 25 (2ο κλειστό γήπεδο) , 09:00 -15:00

Νότια Πύλη ΔΕΘ, 09:00 -19:00

Δ. Καλαμαριάς, στην πλατεία Δημαρχείου, στον Πεζόδρομο, 10:00 – 15:00

Δ. Θέρμης, ΚΑΠΗ Τριλόφου, 10:00-15:00

Drive through στο δήμο Πυλαίας Χορτιάτη , Ηπείρου 19, Πανόραμα,10:00 – 15:00

Δ. Ευόσμου-Κορδελιού, πάρκο Μουσών, 10:00 – 15:00

Δ. Παύλου Μελά, στρατόπεδο Καρατάσιου, Πολίχνη, 10:00 – 15:00

Δ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης, πλατεία Εμ. Παππά, 10:00-15:00

ΚΑΠΗ Αγρινίου

Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου, Αιτωλοακαρνανία

Αιτωλικό, Αιτωλοακαρνανίας

Πλατεία Μεσολογγίου

Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος

Κ.Υ. Άνδρου

Μπατσί, Άνδρος

Λιμεναρχείο Ερμιόνης, Αργολίδα, 10:00

Κεντρική Πλατεία Παράλιου Άστρους, Αρκαδία

Λεβίδι Αρκαδίας

Πλατεία Πετρινού, Τρίπολη

Δημαρχείο Άρτας

Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, Άρτα

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας

Πλατεία Ελευθερίας, Πάτρα

Κεντρική Πλατεία Θήβας

Μαυρομάτι Βοιωτίας

Κτελ Θήβας

Ασκρη Βοιωτίας

Εξεταστήριο ΕΟΔΥ Γρεβενών, Θ. Ζιακα 23, 09:00-15:00

Πλατεία Δεσκάτης, Γρεβενά, 09:30-13:30

Κέντρο Ενημέρωσης Δήμου Δράμας, 09:00

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, Νικηφόρος Δράμας, 09:00

Κοινότητα Φωτολιβούς, Δράμα, 09:00

Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:00

Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:00

Drive through στο Γήπεδο Φώτης Κοσμάς, 09:00-15:00

Κ.Υ. Ορεστιάδας, 08:30

Πλατεία Δασίου, Ορεστιάδα, 10:00

Λουτρά Αιδηψού, Εύβοια, 09:00

Λιμάνι Νέας Αρτάκης, Εύβοια, 10:00-14:00

ΟΑΕΔ Καρπενησίου

Κεντρική Πλατεία Πύργου, 09:00-14:00

Πλατεία Αγίου Αθανασίου, Αμαλιάδα, 09:00-14:00

Κεντρική Πλατεία Ανδραβίδας, 09:00-14:00

Επιτάλιο, Κοινοτικό Ιατρείο, Ηλεία, 14:30-17:30

Κοινότητα Κουλουρας Βέροια, 10:00-15:00

Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο

Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, Ηράκλειο

Κ.Υ. Πρίνου, Θάσος

Πλατεία Ηγουμενίτσας

Αρχοντικό Πυρσινέλλα, Ιωάννινα

Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα

Κλειδωνιά, Ιωάννινα

Κόνιτσα, Ιωάννινα

Κεντρικός Λιμένας Καλύμνου

ΔΟΝΑ Λακκί Λέρου, 09:00-14:00

Πλατεία Νικολάου, Πλαστήρα, 10:00-15:00

Drive through στον Περιφερειακό Καρδιτσομαγούλας, 10:00-15:00

Κοινότητα Φιλίας, Καρδίτσα

Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας

Κοινότητα Οθωνών, Κέρκυρα

Κοινότητα Καναλιών, Κέρκυρα

Πλατεία Σπιανάδα, Κέρκυρα

Πλατεία Βαλλιάνου, Κεφαλληνία

Χωριό Ηλιόλουστο, Κιλκίς

Κ.Υ. Κοζάνης

Νέα Καρδιά Πτολεμαΐδας

Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου

Λουτράκι Κορινθίας

Κοινότητα Πυλίου, Κω

Κοινότητα Καρδάμενων, Κω

ΚΑΠΗ Σπάρτης

Κεντρική Πλατεία Λάρισας, 09:00-15:00

Πλατεία Ταχυδρομείο, Λάρισα, 09:00-15:00

Πλατεία Θεοδωρακοπούλου, Νέα Πολιτεία, Λάρισα, 09:00-15:00

Πλατεία Μεγάλος Προφήτης Ηλείας, Νεραΐδα, Λάρισα, 09:00-14:00

Ελασσόνα, Λάρισα, 11:00-15:00

Ολυμπιάδα Ελασσόνας, Λάρισα, 09:00-10:40

Πραιτώρι, Λάρισα, 09:00-11:30

Ευαγγελισμός, Λάρισα, 12:00-15:00

Περιφερειακό Ιατρείο Αγίου Νικολάου, Λασίθι

Πλατεία Σαπφούς, Μυτιλήνη

ΚΑΠΗ Λευκάδας

Κοινότητα Βασιλικής, Λευκάδα

Drive through στη Μύρινα, Λήμνος

Κτίριο Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, 09:00-14:00

Άγιος Δημήτριος Μαγνησίας, 09:00-13:00

Drive through Ζαγορά Πηλίου, 09:00-11:30

Drive through Μούρεσι Πηλίου, 12:30-14:00

Drive through Λεχώνια, 09:00-14:00

Πολιτιστικό Κέντρο Οιχαλίας, Μεσσηνία

Αγορά Καλαμάτας, 08:00-14:00

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, 08:30-15:00

Πλατεία Νάουσας, Πάρος

Δημαρχείο Γιαννιτσών

Δημαρχείο Κρύας Βρύσης, Πέλλα

Πλατάνη Πέλλας

Φλαμουριά Πέλλας

Αγία Φωτεινή Πέλλας

Κτελ Φιλιππιάδας, Πρέβεζα

Γ. Ν. Πρέβεζας

Κοινότητα Σπηλίου, Ρέθυμνο

Πλατεία Αγίου Δημητρίου, Ρόδος, 09:00-14:30

Πνευματικό Κέντρο Κρεμαστής, Ρόδος, 09:00-14:30

Παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου, 09:00-14:30

Κ.Υ. Καρλοβάσου, Σάμος

Γ.Ν. Σάμου

Κεντρική Πλατεία Καρλοβάσου, Σάμος

Πλατεία Πυθαγόρα, Σάμος

Drive through στο Εθνικό Στάδιο Σερρών

Αθλητικό Κέντρο Δ. Βικέλλας

Πλατεία Κλωτσοτήρα, Τρίκαλα, 09:00

Κεντρική Πλατεία Τρικάλων, 11:00

Πλατεία Βουβής, Τρίκαλα, 11:30

Πλατεία Διαλέκτου, Τρίκαλα, 12:00

Πάρκο Κουρσούμ Τζαμί, Τρίκαλα, 09:00

Πλατεία Δεσποτικού, Τρίκαλα, 10:00

Δημαρχείο Τρικάλων, 17:30

Drive through στο Λειανοκλάδι, Φθιώτιδα, 11:30-14:00

Πλατεία Ελευθερίας, Λαμία, 10:00-14:00

Drive through στην Κάτω Τιθορέα, Φθιώτιδα, 09:00-11:30

Drive through Ελατεια, Φθιώτιδα, 12:00-14:00

Ηπείρου 26, Φλώρινα

Λαϊκή Αγορά Φλώρινας

Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

Κυριακοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας

Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, 10:00-14:00

Πολύγυρος Χαλκιδικής, 10:00-14:00