Navarino Challenge: Με στόχο τον αειφόρο αθλητικό τουρισμό στην Ελλάδα

Η Navarino Challenge παρουσίασε την φετινή στρατηγική που ακολουθεί με σεβασμό στο περιβάλλον, έχοντας ως στόχο να αφήσει το μικρότερο δυνατό «αποτύπωμα» και να αποτελέσει το πρώτο αειφόρο αθλητικό γεγονός στην Ελλάδα. Το κορυφαίο wellness multi-sport event, που είναι υποψήφιο στα International Travel & Tourism Awards 2019 που παρουσιάζει η World Travel Market, ανέδειξε τις φετινές δραστηριότητες και ανακοίνωσε τους πρεσβευτές της, δίνοντας το ετήσιο ραντεβού της, για 7η συνεχή χρονιά, στη Μεσσηνία και την Costa Navarino, στις 11-13 Οκτωβρίου 2019.



Η διοργάνωση καινοτομεί με ένα νέο τεχνικό μπλουζάκι!

Ως επίσημος προμηθευτής αθλητικού υλικού του Navarino Challenge, η ηγετική δύναμη στο χώρο της αθλητικής ένδυσης και αξεσουάρ LUANVI έχει επιμεληθεί και φέτος την επίσημη μπλούζα της διοργάνωσης. Ένα ιδιαίτερο τεχνικό μπλουζάκι που από πέρυσι περιέχει στοιχεία της περιοχής ώστε να ενισχύσει το αίσθημα της ανάμνησης και της αξέχαστης εμπειρίας στους συμμετέχοντες αλλά και να αναδείξει τα πολιτισμικά στοιχεία της περιοχής. Με αυτό το κριτήριο φέτος πάνω στο μπλουζάκι, σε περίοπτη θέση θα περιλαμβάνεται ο ρόδακας, ένα σύμβολο αρχαίο, αλλά και βυζαντινό μετέπειτα, που κυριαρχεί στην ζωή της Μεσσηνίας στην αρχαία Ελλάδα, ενώ στους half marathon finishers το μπλουζάκι θα φέρει την Βοϊδοκοιλία.

Μετάλλιο από φύκι για τους συμμετέχοντες!

Η διοργάνωση συνεχίζει να καινοτομεί και να φέρνει νέες εκπλήξεις. Οι φετινοί συμμετέχοντες θα λάβουν από ένα μετάλλιο, φτιαγμένο μόνο από φύκι από τον επίσημο υποστηρικτή της διοργάνωσης, την PHEE, μια εταιρεία που καινοτομεί προωθώντας τις αρχές της «πράσινης» επιχειρηματικότητας και της επαναχρησιμοποίησης των φυσικών πόρων.



H εταιρεία ON, το επίσημο παπούτσι της διοργάνωσης δεν επέλεξε τυχαία μέσω της Panellinios Agora Games την διοργάνωση του Navarino Challenge. Με σαφή προσανατολισμό στο sustainability η κορυφαία ελβετική εταιρεία έχει ως στόχο να δημιουργήσει το πρώτο sustainable running shoe στον κόσμο.



Το Navarino Challenge θα συνεργαστεί για δεύτερη φορά με την HSBC, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών παγκοσμίως. Ως official banking partner η HSBC θα υποστηρίξει τις φετινές δράσεις της διοργάνωσης ενώ θα είναι και ο αποκλειστικός χορηγός της δραστηριότητας του ποδηλάτου (ποδηλατάδα στην Βοϊδοκοιλιά by HSBC) προωθώντας το μήνυμα “ Together we thrive!”.



Οι συμμετέχοντες όμως στο 7ο Navarino Challenge, κατά την διάρκεια της διαμονής τους στο The Westin Resort Costa Navarino θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν και ειδικές εκπτώσεις από χορηγούς και εμπορικούς συνεργάτες της διοργάνωσης. Στο link μπορείτε να δείτε όλες τις ισχύουσες προσφορές: http://www.navarinochallenge.com/event-2019/offers-2019

Πρόγραμμα

Περισσότερες πληροφορίες για το αναλυτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης μπορείτε να δείτε στο ακόλουθο link: http://www.navarinochallenge.com/event-2019/schedule-2019/



Πακέτα Διαμονής στο The Westin Resort Costa Navarino



Περισσότερες πληροφορίες για τα πακέτα διαμονής θα βρείτε στο link που ακολουθεί στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης: http://www.navarinochallenge.com/accommodation-packages-2019



Οι εγγραφές συνεχίζονται σε τρέξιμο και κολύμβηση

Οι εγγραφές για την πολυβραβευμένη διοργάνωση αθλητικού τουρισμού συνεχίζονται με αμείωτο ενδιαφέρον και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα που είναι διαθέσιμη στο ακόλουθο link: http://activemedia.com.gr/product/navarino-challenge-2019/. Παράλληλα, η προπώληση πραγματοποιείται online μέσω www.viva.gr, τηλεφωνικά στο 11876 καθώς και στα σημεία προπώλησης του δικτύου Viva.