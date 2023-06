Tesla: Τα κίνητρα απέδωσαν - Ρεκόρ στις τριμηνιαίες παραδόσεις οχημάτων

Η Tesla πρόκειται να ανακοινώσει παραδόσεις ΙΧ ρεκόρ, αφού η κορυφαία εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων αύξησε τις εκπτώσεις και άλλα κίνητρα για να ενισχύσει τις πωλήσεις ενόψει της οικονομικής αβεβαιότητας και του αυξανόμενου ανταγωνισμού.

Η Tesla αναμένεται ήδη αυτό το Σαββατοκύριακο να ανακοινώσει παγκόσμιες παραδόσεις 445.000 οχημάτων τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο, σύμφωνα με τις μέσες εκτιμήσεις εννέα αναλυτών της Refinitiv. Αυτό θα ήταν μια αύξηση 5% από 422.875 το προηγούμενο τρίμηνο.

Το σχέδιο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Tesla, Έλον Μασκ, για απότομη αύξηση των πωλήσεων φέτος αντιμετωπίζει προκλήσεις από τη γήρανση και τις περιορισμένες σειρές προϊόντων, καθώς ο ανταγωνισμός εντείνεται ιδιαίτερα στην Κίνα και η ζήτηση μειώνεται.

Η Tesla έχει μειώσει επιθετικά τις τιμές από τον Ιανουάριο, διαβρώνοντας τα περιθώρια κέρδους του πρώτου τριμήνου. Απέφυγε μεγάλες μειώσεις τιμών τους τελευταίους δύο μήνες, αλλά αύξησε τις εκπτώσεις, μια άλλη μορφή κινήτρου πωλήσεων. Αύξησε τις εκπτώσεις κατά το δεύτερο τρίμηνο για τα οχήματα του αποθέματός της σε εύρος 1.600 $ έως 7.500 $ και έκανε όλα τα Model 3 της επιλέξιμα για πλήρεις ομοσπονδιακές πιστώσεις 7.500 $ από τον Ιούνιο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Tesla αυτή την εβδομάδα έστειλε ένα email, "The Most American-Made Cars Are S3XY", προσφέροντας τρεις μήνες Supercharging σε όσους παραδώσουν ένα Model 3 έως τις 30 Ιουνίου 2023.

Στην Κίνα, τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Tesla πρόσφερε επιδότηση ασφάλισης 8.000 γιουάν (1.104 $) σε πελάτες που παρήγγειλαν και ολοκλήρωσαν την παράδοση ενός ήδη κατασκευασμένου Model 3 στο απόθεμα από 16 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου. Η Tesla πρόκειται να αυξήσει τις πωλήσεις στην Κίνα κατά 13% από το προηγούμενο τρίμηνο σε αριθμό ρεκόρ οχημάτων, σύμφωνα με αναλυτή.

«Νομίζω ότι η Κίνα ήταν λίγο καλύτερη από το αναμενόμενο και έτσι μπορεί να υπάρχει περιθώριο για μια μικρή θετική έκπληξη», δήλωσε ο Thomas Martin, ανώτερος διευθυντής χαρτοφυλακίου στην Globalt Investments, η οποία κατέχει μετοχές της Tesla.

Η Tesla προσφέρει επίσης εκπτώσεις στην Ευρώπη και φαίνεται να έχει πατήσει φρένο για την αύξηση της παραγωγής στο εργοστάσιό της στο Βερολίνο, προσλαμβάνοντας λιγότερους προσωρινούς εργαζόμενους και απέχοντας από τις βάρδιες του Σαββάτου

Οι χαμηλότερες τιμές θα μπορούσαν να επιβαρύνουν τα περιθώρια κέρδους του, γεγονός που ώθησε ορισμένες χρηματιστηριακές εταιρείες να υποβαθμίσουν τη μετοχή της Tesla και επισκιάζουν ένα πρόσφατο ράλι στο χρηματιστήριο που προκλήθηκε από μια αναταραχή συμφωνιών από αυτοκινητοβιομηχανίες για χρήση των σταθμών φόρτισης της Tesla.

Η τιμή της μετοχής της Tesla έχει υπερδιπλασιαστεί φέτος, με τη βοήθεια ανταγωνιστών που υποστηρίζουν το πρότυπο χρέωσης της Tesla, καθώς και από τις διευρυμένες ομοσπονδιακές πιστώσεις για το Model 3 και τον ενθουσιασμό των επενδυτών για την τεχνητή νοημοσύνη.

Ορισμένοι αναλυτές ήταν επιφυλακτικοί σχετικά με τις συμφωνίες της Tesla για να ανοίξει το δίκτυο φόρτισής της σε ανταγωνιστές. «Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι από το άνοιγμα του δικτύου φόρτισης κατά τη γνώμη μας είναι η πιθανή απώλεια αγοραστών αυτοκινήτων Tesla από άλλους κατασκευαστές OEM και η μείωση της ικανοποίησης των ιδιοκτητών της Tesla», ανέφερε η Goldman Sachs σε πρόσφατη έκθεση.