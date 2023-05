Ferrari:Tα αυτοκίνητα ηλεκτρονικών καυσίμων δεν θέτουν σε κίνδυνο τους στόχους άνθρακα

Τα σχέδια της Ferrari να συνεχίσει να κατασκευάζει αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης που τροφοδοτούνται από τα λεγόμενα e-fuels δεν έρχεται σε αντίθεση με τον στόχο της να γίνει ουδέτερος εκπομπών άνθρακα έως το 2030, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλός της την Τρίτη.

«Οι δύο (στόχοι) είναι πολύ συμβατοί», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Benedetto Vigna στο συνέδριο «Future of the Car» των Financial Times.

Ο Vigna είχε προηγουμένως χαιρετίσει μια απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξαιρέσει τα αυτοκίνητα που λειτουργούν με ηλεκτρονικά καύσιμα από την προγραμματισμένη σταδιακή κατάργηση το 2035 - ή το 2036 για τους λεγόμενους κατασκευαστές μικρού όγκου όπως η Ferrari - των οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

«Πιστεύαμε ότι αυτό (η απόφαση της ΕΕ) που θα συνέβαινε το 2025 ή το 2026, συνέβη δύο χρόνια πριν και αυτό είναι πολύ καλό για εμάς, γιατί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα θερμικό αυτοκίνητο με καύσιμο που είναι ουδέτερο από άνθρακα», είπε ο Vigna.

Τα ηλεκτρονικά καύσιμα παράγονται με τη σύνθεση των δεσμευμένων εκπομπών CO2 και του υδρογόνου που παράγεται με χρήση ανανεώσιμης ενέργειας ή ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς CO2.

Η Ferrari, η οποία φημίζεται για τους ισχυρούς βενζινοκινητήρες της, παράγει ήδη plug-in υβριδικά αυτοκίνητα και έχει υποσχεθεί το πρώτο της πλήρως ηλεκτρικό όχημα για το 2025. Ωστόσο, ποτέ δεν παρείχε έναν οδικό χάρτη για να γίνει πλήρως ηλεκτρικός.

Παρουσιάζοντας το επιχειρηματικό της σχέδιο πέρυσι, η Ferrari είπε ότι τα πλήρως ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα θα αποτελούν το 80% αυτών της γκάμα μέχρι το 2030, ενώ το 20% θα εξακολουθεί να κινείται από κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Ο Vigna την Τρίτη επανέλαβε επίσης ότι η Ferrari, η οποία πούλησε πάνω από 13.200 αυτοκίνητα το 2022, δεν σχεδιάζει να επεκτείνει ευρέως την παραγωγή παρά το γεγονός ότι πρόσφατα άνοιξε ξανά παραγγελίες για το νέο τετράθυρο, τετράθέσιο μοντέλο Purosangue, για το οποίο τα αιτήματα ήταν πολύ υψηλότερα από τα αναμενόμενα.

«Δεν θέλουμε να κάνουμε το 50-60% των όγκων μας με ένα μόνο μοντέλο», είπε.

«Όταν είσαι σε έναν δρόμο και βλέπεις πολλές φορές μέσα στη μέρα το ίδιο αυτοκίνητο, τα μάτια μας το συνηθίζουν… δεν αντιλαμβάνεσαι άλλο επιθυμητό».