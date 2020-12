Στην Ελλάδα η Altamira Properties μέσω doValue

Tη λειτουργία της πλατφόρμας ακινήτων Altamira Properties (http://www.altamiraproperties.gr/) στην ελληνική αγορά ανακοίνωσε η doValue Greece, η πρώτη εταιρεία διαχείρισης δανείων στην Ελλάδα, μέσω της θυγατρικής της «doValue Greece Real Estate Services».

Όπως ανακοινώθηκε, η νέα πλατφόρμα παρέχει ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για την προβολή και προώθηση ακινήτων με όλα τους τα χαρακτηριστικά, δίνοντας την δυνατότητα σε επενδυτές και ιδιώτες να αναζητήσουν προσωποποιημένες λύσεις και ευκαιρίες που ταιριάζουν στις ανάγκες τους, με κύριο στόχο τη δημιουργία αξίας για κάθε ενδιαφερόμενο.

Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο διαρκώς θα ανανεώνεται, θα διευρύνεται και θα εμπλουτίζεται, παρέχει ένα μεγάλο εύρος επενδυτικών επιλογών σε όλη την Ελλάδα: Εμπορικά και οικιστικά ακίνητα, χώρους γραφείων, καταστήματα, τουριστικά συγκροτήματα, βιομηχανικά και βιοτεχνικά ακίνητα, οικόπεδα με δυναμική για αξιοποίηση.

Αναφερόμενος στη νέα πρωτοβουλία, ο Διευθύνων Σύμβουλος της doValue Greece κ. Τάσος Πανούσης δήλωσε ότι «η διαχείριση ακινήτων αποτελεί αντικειμενικά μια σημαντική δραστηριότητα, ταχέως αναπτυσσόμενη, που αναμένεται να κλιμακωθεί τα επόμενα χρόνια. Η doValue Greece αξιοποιώντας τη συμμετοχή της στον Όμιλο της doValue σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία της ισπανικής Altamira στο χώρο των ακινήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μεταφέρει στην ελληνική αγορά, ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης επενδύοντας στην αξιοποίηση ακινήτων με στόχο να συμβάλλει στην ανάπτυξη της αγοράς. Αυτό σημαίνει νομοτελειακά σημαντική αύξηση των άμεσων επενδύσεων σε ακίνητα, ώθηση της κτηματαγοράς, ενίσχυση της απασχόλησης και κατ' επέκταση στήριξη της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας».

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν στη διαχείριση κάθε ακινήτου, ξεχωριστά, για όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, από την αρχική ένταξή του στο υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο μέχρι την πλήρη αξιοποίηση και, εν τέλει, την πώλησή του. Για το σκοπό αυτό, παρέχεται ένα πλήρες δίκτυο υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων (asset management), μέσω εξειδικευμένων ομάδων που θα αναλάβουν:

- Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Portfolio Management).

- Τεχνική Διαχείριση (Property & facility management).

- Τεχνικούς και νομικούς ελέγχους και νομιμοποιήσεις (Technical & legal audits and legalizations).

- Προβολή και προώθηση μέσω εγχώριων και διεθνών δικτύων πώλησης (Commercialization through local and international sale networks).

- Διαχείριση ενοικίων (rental management).

- Υπηρεσίες ανάπτυξης (development management).

Όπως αναφέρεται, εξειδικευμένα έμπειρα στελέχη, επαγγελματίες του χώρου real estate με τη συνεργασία εταιρειών παροχής υπηρεσιών όπως εκτιμητές, δικηγόροι, μηχανικoί, εργολάβοι με παρουσία σε όλη την Ελλάδα, σχεδιάζουν και υλοποιούν καινοτόμες στρατηγικές με στόχο την ενίσχυση της δυναμικής του κάθε περιουσιακού στοιχείου και την επίτευξη του επενδυτικού στόχου του κάθε ενδιαφερόμενου μέρους.

Τα υπό διαχείριση ακίνητα, φιλοξενούνται στην πλατφόρμα με, περιγραφή των χαρακτηριστικών τους, όπως, επιφάνεια, χώροι, φωτογραφικό υλικό, ακριβής τοποθεσία και προτεινόμενη τιμή πώλησης, καθώς και δυνατότητα υπολογισμού ενδεικτικών σεναρίων χρηματοδότησης.