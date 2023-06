 Η επίμονη Λαγκάρντ, οι "γκρίνιες" Ταγιάνι, τα sos Ενρια και το the end για το ΤΧΣ από την Eurobank

Ατεγκτη όσον αφορά στη συνέχιση της επιθετικής τακτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε ζητήματα επιτοκίων/κόστους χρήματος και ποσοτικής σύσφιξης εμφανίστηκε για ακόμη μία φορά η επικεφαλής της Κριστίν Λαγκάρντ. Μάλιστα η Γαλλίδα πρόεδρος της ΕΚΤ υπεραμύνθηκε της πολιτικής των όλο και υψηλότερων επιτοκίων δις, αρχικά στην εναρκτήρια ομιλία της στο Φόρουμ της Σίντρα, μεσημέρι Τρίτης και την αμέσως επόμενη από κοινού με τον ομόλογο της Fed, Τζερόμ Πάουελ. Η επικεφαλής της ΕΚΤ εξήγησε ότι, καθώς παραμένει η αβεβαιότητα για την διατήρηση του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα, η πιθανή "κορύφωση" των επιτοκίων θα εξαρτηθεί από το πως η οικονομία και οι διάφορες δυνάμεις εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου.

Δηλώσεις σε μία συγκυρία που, η Ευρωζώνη εισέρχεται σε περιβάλλον ύφεσης, με έναν ανοιχτό πόλεμο στην αυλή της (η ανταρσία Πριγκόζιν ήρθε να θυμίσει ότι το μέτωπο είναι ανοιχτό και ανά πάσα στιγμή επίφοβο να παροξυνθεί, να προβοκαρισθεί) και με όλα τα κύρια οικονομικά δεδομένα που προδιαγράφουν την συνέχεια δυσοίωνη. Ηδη σε ξένα Μέσα αναφέρονται στην Γερμανία, ως το "μεγάλο ασθενή" της Ευρώπης, η αγοραστική δύναμη των Γερμανών φθίνει (την...τρώει ο πληθωρισμός), το διαθέσιμο εισόδημα περιορίζεται με συνέπειες που αφορούν (άμεσα/έμμεσα) και την ελληνική οικονομία (κυρίως τουρισμός).

Η επιμονή των Βρυξελλών για την πράσινη μετάβαση συντηρεί την ακρίβεια στις οικονομίες- παρά την υποχώρηση των τιμών για παράδειγμα στην ενέργεια, στο κόστος μεταφοράς κ.λ.π- επιδεινώνοντας έτσι τον πληθωρισμό τιμών στα βασικά καταναλωτικά αγαθά, στα τρόφιμα, στη στέγαση κ.α. Παράλληλη η προειδοποίηση-"βόμβα" του Φίλιπ Λέϊν στις αγορές να μην στοιχηματίζουν σε μειώσεις επιτοκίων τα επόμενα δύο χρόνια, θυμίζοντας ότι ο οικονομολόγος της ΕΚΤ ήταν- επί της ουσίας- αυτός που έπεισε την Κριστίν Λαγκάρντ για τον...προσωρινό χαρακτήρα του πληθωρισμού και την διαχειρισιμότητα του. Απλά μοιραίοι.

Μιλώντας (στο CNBC) ο πρώην κεντρικός τραπεζίτης της Ιρλανδίας ανέφερε ότι, η οικονομία της Ευρωζώνης βρίσκεται σε φάση κατά την οποία οι επενδυτές θα πρέπει να αναρωτηθούν σχετικά με τον χρόνο και την ταχύτητα αναστροφής της περιοριστικής πολιτικής. Ωστόσο, κόντρα στην "γερακίσια" μονοδιάστατη τακτική που ακολουθεί η Γαλλίδα- υιοθετώντας, επί της ουσίας, την λογική της Bundesbank- στην Σίντρα ακούστηκαν και αντίθετες φωνές. Ενδεικτική η περίπτωση του υπουργού Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι ο οποίος σημείωσε ότι, η συνεχής αύξηση των επιτοκίων δεν βοηθά στην ανάπτυξη. "Κυρίως δεν συμμερίζομαι τις ανακοινώσεις, που γίνονται νωρίτερα, όπως έκανε η κα Λαγκάρντ..." υπογράμμισε ο Ιταλός πολιτικός.

Εύλογος ο προβληματισμός της Ρώμης, υπό το δυσθεώρητο δανειακό βάρος/δημόσιο χρέος της χώρας- τρίτης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης- με ανοιχτά μέτωπα από το δημοσιονομικό μέχρι το χρηματοπιστωτικό/τραπεζικό. Από Ιταλό και η τρίτη προειδοποίηση, αυτή δια στόματος Αντρέα Ενρια, με τον επικεφαλής του SSM να καταγράφει τον κίνδυνο εξασθένισης του οφέλους από τα όλο και υψηλότερα επιτόκια. Σε ακρόαση του σε επιτροπή του ΕυρωΚοινοβουλίου ο επικεφαλής της εποπτείας της ΕΚΤ αναφέρθηκε στην αύξηση των καθυστερούμενων δανείων, επί της ουσίας προειδοποιώντας για νέα γενιά "κόκκινων δανείων". ---

Δια...χειρός Fitch

Ενδεικτική η τελευταία έκθεση της Fitch που "κλείνει το μάτι" σε αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, προβλέποντας περιθώρια μεγαλύτερης δημοσιονομικής υπεραπόδοσης. Χθές Τετάρτη η θετική θέση του αμερικανικού οίκου, μόλις δύο μέρες μετά ανάλογη του έτερου οίκου Moody's που χαρακτήριζε credit positive εξέλιξη τη νέα 4ετία Μητσοτάκη. To σημαντικό όμως στην περίπτωση των οίκων αξιολόγησης (και δη των αμερικανικών) είναι οι εκτιμήσεις τους για τον λογικό δείκτη "δανείων σε καθυστέρηση" αλλά και στο κόστος απομείωσης δανείων όπως και τις αποπληρωμές "γραμμών" TLTROs προς την ΕΚΤ.

Το εγχώριο banking έχει αποπληρώσει (επιστρέψει) στην Φρανκφούρτη το 45% της αρχικής χρηματοδότησης, απομένουν 28 δισ. (προς πληρωμή) αλλά Eurobank, Εθνική, Alpha Bank και Πειραιώς έχουν καταθέσεις συνολικά 42 δισ. (στην ΕΚΤ) που πρακτικά σημαίνει πως, η υποχρέωση επιστροφής είναι διαχειρίσιμη. Οσον αφορά στα δάνεια σε καθυστέρηση, σύμφωνα με την Fitch θα ανέλθουν σε 5,5%-6% από 5% που εκτιμούσε σε προηγούμενη έκθεση της. Ο οίκος αξιολόγησης σημειώνει πως, οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε καλό δρόμο όσον αφορά στη μείωση του συνολικού αποθέματος δανείων σε καθυστέρηση.

Με senior bond η Πειραιώς.

Σε αυτή την συγκυρία, η διοίκηση Μεγάλου είναι σε ετοιμότητα για την έκδοση ομολόγου (senior preferred) με ζητούμενη την άντληση 300-400 εκατ. ευρώ, με το ύψος του επιτοκίου (κόστος δανεισμού) να καθορίζει και το ύψος των κεφαλαίων που θα αντληθούν τελικά. Σημειωτέον πως, πρόκειται για έκδοση στο πλαίσιο της κάλυψης απαιτήσεων MREL.

Eurobank: This is the end for ΤΧΣ

Mέγιστο το 1,9 ευρώ ανά μετοχή προτείνει στους μετόχους η διοίκηση της Eurobank για την επαναγορά του 1,4% του μετοχικού κεφαλαίου από το ΤΧΣ. Το θέμα έχει ενταχθεί στη ατζέντα της Γενικής Συνέλευσης. Το Δ.Σ. προτείνει να εγκρίνουν οι μέτοχοι την αγορά του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με προσυμφωνημένη συναλλαγή. Όπως επισημαίνεται η Επαναγορά προβλέπεται στη Στρατηγική Aπoεπένδυσης του Ταμείου και έχει λάβει έγκριση από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM). Το Δ.Σ. κρίνει ότι το εταιρικό συμφέρον επιβάλλει την επιστροφή σε μία καθαρά ιδιωτική μετοχική σύνθεση και την παύση των ιδιαίτερων δικαιωμάτων του Ταμείου στην Εταιρεία.

Ως εκ τούτου, το Δ.Σ. θεωρεί πως το υπερισχύον εταιρικό συμφέρον δικαιολογεί την Επαναγορά μόνο από το Ταμείο, κι όχι από όλους τους μετόχους κατ’ αναλογία. Μετά την ολοκλήρωση της Επαναγοράς, η Εταιρεία θα δύναται να χρησιμοποιήσει τις ίδιες μετοχές για διάθεση στο προσωπικό ή/και σε μέλη της Διοίκησής της ή/και εταιρείας συνδεδεμένης με αυτήν ή/και σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου. Ο αριθμός μετοχών προς αγορά είναι το σύνολο των μετοχών εκδόσεώς της που κατέχει το Ταμείο, δηλαδή 52.080.673 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 1,4% του μετοχικού της κεφαλαίου.

