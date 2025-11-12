Τι "παίζει" με τον όμιλο ΤΙΤΑΝ Cement

Η συγκυρία ευνοϊκή, καθώς η διοίκηση είναι κοντά στο να κλείσει την εξαγορά της Vracs de l’Estuaire

Με συναλλαγές 301 χιλιάδων μετοχών, στο εύρος των 40,75-42,10 και "κλείσιμο" στο υψηλό ημέρας των 42,10 ευρώ ο όμιλος ήταν από τους πρωταγωνιστές της χθεσινής συνεδρίασης.



Ημέρα διοργάνωσης του Investor Day, στο πλαίσιο του οποίου παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός του TITAN Forward 2029.



Η συγκυρία ευνοϊκή, καθώς η διοίκηση είναι κοντά στο να κλείσει την εξαγορά της Vracs de l’Estuaire. Θυγατρική του ομίλου Cimat από τους μεγαλύτερους του Μαρόκου -με ισχυρή παρουσία και σε ευρωπαϊκές αγορές, ειδικότερα της Γαλλίας- όπου η VdE διαθέτει ένα asset που ενδιαφέρει σφόδρα τον επικεφαλής του ελληνικού ομίλου Marcel Cobuz.

Me 3ετή παρουσία του ως CEO της Lafarge Holcim στο Μαρόκο (εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Καζαμπλάνκα) o ΡουμανοΓάλλος υπηρέτησε σε Διοικητικά Συμβούλια διαφόρων επιχειρήσεων, όπως και μη κερδοσκοπικών εκπαιδευτικών οργανισμών στη Ζυρίχη και στην Καζαμπλάνκα.

Από τους πλέον ειδικούς σε ζητήματα εξαγορών, συγχωνεύσεων όπως και πωλήσεων ο Marcel Cobuz θεωρείται ως ο ιθύνων νους της πολιτικής που ακολουθείται επενδυτικά για την ΤΙΤΑΝ America.

Φέρεται να ήταν ο εισηγητής της διάθεσης του μικρότερου ποσοστού -15%- της θυγατρικής του ομίλου στις ΗΠΑ, πιθανόν προσβλέποντας πως σε εύθετο επενδυτικό χρόνο, ένα επιπλέον 10%-15% της ΤΙΤΑΝ America θα μπορούσε να πουληθεί περισσότερο από το ΙΡΟ του Φεβρουαρίου (διατέθηκαν 24 εκατ. κοινές μετοχές στα 16$/μτχ συγκεντρώνοντας 364 εκατ.$).



Προσώρας, η μετοχή της ΤΙΤΑΝ έχει ενισχυθεί 13,78% σε διάστημα μηνός, με αποτέλεσμα ο όμιλος να αποτιμάται στα 3,297 δισ. ευρώ.



Πλέον, μετά και το χθεσινό "άλμα" 3,69% έχει ανέβει στην 12η θέση της σχετικής κατάταξης, διεκδικώντας ακόμη υψηλότερη. Στα 3,476 δισ. η αποτίμηση της Τράπεζας Κύπρου και στα 3,802 δισ. της Jumbo.