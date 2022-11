Στη Silicon Valley η επιχειρηματική αποστολή του Elevate Greece

Όπως αναφέρει σε σημερινή ανάρτηση του ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας:

«Επίσκεψη σήμερα στην Silicon Valley! Στα κεντρικά γραφεία της Microsoft, μας ξενάγησαν στους χώρους και τα εργαστήρια της εταιρείας και είδαμε από κοντά τις τελευταίες λέξεις της τεχνολογίας και της εξέλιξης. Σε σύσκεψη εργασίας με την κα Ayelet Steinitz (General Manager, Global VC and PE Relationships), τον κ. Will Tschumy (Global Sr Director, World Wide Venture Capital and Private Equity Partnerships) και άλλα στελέχη του τεχνολογικού κολοσσού, συζητήσαμε για τα προγράμματα και τα εργαλεία που παρέχει στο παγκόσμιο δίκτυο της καινοτομίας και πιο συγκεκριμένα στις νεοφυείς επιχειρήσεις, προκειμένου να αναπτυχθούν.

Λίγο αργότερα, επισκεφτήκαμε τις εγκαταστάσεις του επιχειρηματικού πάρκου Plug and Play Tech Center, στην Silicon Valley. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους επιταχυντές που δραστηριοποιείται σε αρκετά σημεία του πλανήτη.

Η εταιρεία εξειδικεύεται στο να εντοπίζει startup σε όλο τον κόσμο και να τις συνδέει με μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες, μέσω καινοτόμων προγραμμάτων και συνεργειών. Στελέχη της εταιρείας, μεταξύ των οποίων και η Ελληνίδα Τότα Ζούρα, σε ειδική εκδήλωση που συμμετείχαν και οι νεοφυείς επιχειρήσεις του Elevate Greece, μας παρουσίασαν τις δραστηριότητες τους, αλλά και τις τάσεις που αναδύονται στην παγκόσμια αγορά.

Το Stanford University, θεωρείται ένα εκ των κορυφαίων Πανεπιστημίων σε παγκόσμιο επίπεδο. Καθηγητές και ερευνητές του ιδρύματος, μας παρουσίασαν σήμερα τις καινοτόμες ιδέες και δραστηριότητες τους, που βασίζονται στις νέες τεχνολογίες και έχουν άμεση εφαρμογή και πρακτικό αντίκτυπο. Μας έδειξαν επιστημονικά παραδείγματα που αφορούν την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και την ανάπτυξη αειφόρων οικισμών μέσω της τεχνολογίας. Η Ελληνίδα επιδημιολόγος και ακαδημαϊκός, Ελένη Λινός, αναφέρθηκε σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού έναντι επιδημιών/πανδημιών.

Στην συνέχεια, είχα την χαρά να γνωρίσω τα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων φοιτητών του Stanford. Συζητήσαμε για διαφορά θέματα που αφορούν τις σπουδές τους, για την ελληνική πραγματικότητα και ανταλλάξαμε απόψεις για θέματα που αφορούν την έρευνα και την καινοτομία. Είναι απίθανο να βλέπεις από κοντά, σε ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, να πρωταγωνιστούν τόσα παιδιά από την Ελλάδα. Ακόμα πιο συγκλονιστικό όμως είναι να βλέπεις την αποφασιστικότητα τους να συνδράμουν στην πατρίδα τους με τα μέσα που διαθέτουν, δηλαδή με την γνώση και το ταλέντο τους.

Το βράδυ, με τον Υφυπουργό Εξωτερικών Κώστα Φραγκογιάννη, τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΕΞ, Γιάννης Σμυρλής και τις νεοφυείς επιχειρήσεις που βρίσκονται στην αποστολή στο Σαν Φρανσίσκο προσκληθήκαμε στο σπίτι του ομογενή επιχειρηματία κ. Αρβανιτίδη. Με Έλληνες της περιοχής που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς, ανταλλάξαμε απόψεις και συζητήσαμε θέματα που αφορούν την πατρίδα μας.

Να σημειώσω πως στις εγκαταστάσεις της Microsoft, είχα την τύχη να παίξω σε αγώνα επιτραπέζιου χόκεϊ (από αυτά που έχουμε στα λούνα παρκ) με μηχάνημα που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη ώστε να μη δέχεται γκολ. Εννοείται πως το κέρδισα με 4-0.! Ίσως την επόμενη φορά που αναμετρηθούμε να έχει «εκπαιδευτεί» ακόμα περισσότερο και να πάρει την ρεβάνς. Εμένα πάντως με έχουν εκπαιδεύσει τα παιδιά μου σε αυτό!!»