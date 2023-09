Ερωτήματα για Attica, Μάγειρα, Πειραιώς, η καραμπόλα της Αττικής οδού και η ΔΕΗ που κοιτά Ρουμανία

Υπόθεση Blue Horizon...και η αντικειμενική ευθύνη

Απολύτως αναμενόμενη η παραίτηση του Σπύρου Πασχάλη από την θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Attica Συμμετοχών. Οσοι τον γνωρίζουν- μικρό...χωριό η Ακτή Μιαούλη- και ειδικότερα όσοι έχουν γνώση των ενδότερων στον όμιλο ουδόλως αιφνιδιάστηκαν, τουναντίον εδώ και καιρό στα κεντρικά είχαν ληφθεί σχετικές αποφάσεις.

Απλά η εγκληματική, κτηνώδης ενέργεια των μελών του πληρώματος ήρθε να επισπεύσει τις εξελίξεις, και προφανώς πέραν αυτών θα πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες και να αποδοθούν τα δέοντα.

Αρκεί η παραίτηση του Σπύρου Πασχάλη; και ο Κυριάκος Μάγειρας; πρόεδρος του ομίλου; ποιος διευθύνει εν τέλει; ή μήπως είχε δίκιο ο Μάριος Ηλιόπουλος όταν on και off the record προχωρούσε σε καταγγελίες-αλλά σε ώτα μη ακουόντων-; εγείρεται ζήτημα αναστροφής της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού; ποια είναι-όντως και στην τελική- η Strix holdings, ο ρόλος της Πειραιώς;

Για να φτάσουν οι του Blue Horizon να πνίξουν εν ψυχρώ- να δολοφονήσουν- έναν άνθρωπο σημαίνει πως ο Κυριάκος Μάγειρας κάτι δεν κάνει σωστά, οι επιλογές-από τον τελευταίο του πληρώματος μέχρι τον πλοίαρχο- ενέχουν και την αντικειμενική ευθύνη. Mubasir Mukadam, το απόλυτο αφεντικό της Attica Συμμετοχών- ιδιοκτήτριας του Blue Horizon- όπως σημείωνε χθες το fpress.gr.

Πλέον- και πέραν όλων των άλλων- που η δικαιοσύνη θα πρέπει να επισπεύσει εγείρεται και επιχειρηματικό θέμα, καθώς η Blue Star-Attica Συμμετοχών βρίσκεται-ήδη- στην δίνη ενός "κινήματος" από τα κάτω που πλήττει-ήδη- την αξιοπιστία της, θέτει ζήτημα και ως εισηγμένης στο ΧΑ.

===================================================

Αττική Οδός: Μονομαχία για 2 και ο 3ος αποχωρεί;

Ξεπέρασαν τις προσδοκίες της διοίκησης του ΤΑΙΠΕΔ οι προσφορές που υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενοι για την νέα "χρυσοφόρο" σύμβαση. Στα 3,27 δισ. η προσφορά της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με την εισηγμένη να συμμετέχει αυτόνομα (αλλά με δυνατότητα εκ των υστέρων συμμετοχής της First Sentier), στα 3,106 δισ. της Mytilineos-VINCI, με την Abertis (2,5 δισ.) να ακολουθεί και με την κ/ξ ΑΚΤΩΡ-AVAX-Meridiam (2,5δισ.) τέταρτη.

Παράγοντες της αγοράς σημείωναν πως, 2 ήταν οι κυρίως ενδιαφερόμενοι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ vs Mytilineos-VINCI, για αυτό και αμφότεροι πλειοδότησαν με περισσότερα των 3 δισ. Αυτοί είναι οι 2 της "επόμενης ημέρας" στον κλάδο των "Παραχωρήσεων" με την Mytilineos να παίρνει την θέση των ΑΚΤΩΡ-AVAX- θα φανεί στους επόμενους διαγωνισμούς που θα διεκδικήσει- οι Γάλλοι της VINCI επιβεβαίωσαν το ενδιαφέρον τους για την ελληνική αγορά (το έδειξαν και στην Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου).

Πλέον, εύλογο το ερώτημα πως θα πορευτούν ΑΚΤΩΡ και AVAX- η σύμβαση της Αττικής Οδού λήγει Οκτώβριο 2024- πρακτικά εάν η πλευρά Holterman θα επιμείνει στο συγκεκριμένο αντικείμενο, η πλευρά Βαρδινογιάννη εάν και πως θα συνεχίσει και τέλος η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις μήπως μπαίνει-ήδη- στο monitoring άλλων παικτών της αγοράς. Το σίγουρο είναι πως, αν μη τι άλλο, τα καλύτερα στον κλάδο έρχονται. Και από αυτή την άποψη η εκδήλωση της ΜΕΤΚΑ Παραχωρήσεις- βραδάκι Τρίτης- δεν μπορεί θα βγάλει ειδήσεις.

=================================================

ΔΕΗ: Η προσοχή στην Ρουμανία, το γόητρο στον Κωτσόβολο.

Εργώδεις οι διεργασίες στα υψηλά κλιμάκια της Επιχείρησης, καθώς προτεραιότητα της πλευράς Στάσση είναι η Ρουμανία. Και τίποτε άλλο, άντε δευτερευόντως η παρακολούθηση των εξελίξεων για την πώληση της Κωτσόβολος- ήδη η Quest του Θεόδωρου Φέσσα, πέρασε στην δεύτερη φάση της σχετικής διαδικασίας. Πηγή της διοίκησης μου έλεγε χθες, πως μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι λεπτομέρειες για το deal στην ρουμανική αγορά, προκειμένου μέσα-τέλη Νοεμβρίου ο Γιώργος Στάσσης και το team του να παρουσιάζουν το όλο project σε ξένους διαχειριστές/θεσμικούς-κατά πάσα πιθανότητα- στο Λονδίνο. Σε σχετική ερώτηση του fpress τι θα περιλαμβάνει η παρουσίαση, η απάντηση ήταν νομίζω κατατοπιστική..."σίγουρα όχι την Κωτσόβολος..."

=================================================

Η επενδυτική βαθμίδα και η αποεπένδυση του ΤΧΣ από τις τράπεζες

Η σημερινή μέρα ίσως να είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις τράπεζες και το ΤΧΣ, καθώς ανοίγει ο κύκλος της αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας από τους διεθνείς οίκους με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για τον επηρεασμό της αποτίμησης τους στο χρηματιστηριακό ταμπλό. Ντεμπούτο λοιπόν σήμερα από την DBRS που θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης "μας" και έπονται στις 15 Σεπτεμβρίου η Moody’s, στις 20 Οκτωβρίου η Standard & Poor's και την 1η Δεκεμβρίου η Fitch.

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, μέχρι το τέλος του μήνα η Eurobank αναμένεται να υποβάλλει πρόταση στο ΤΧΣ για την εξαγορά του ποσοστού που κατέχει το τελευταίο στην τράπεζα. Οπως είναι γνωστό η τράπεζα έχει ανακοινώσει ένα εύρος τιμών για την αγορά του μεριδίου 1,4% των μετοχών της από 1,10 έως 1,90 ευρώ. Το ακριβές τίμημα θα οριστικοποιηθεί σε συνεδρίαση του ΔΣ της τράπεζας και θα ακολουθήσει η πρόταση στο ΤΧΣ.

Ωστόσο, για Εθνική και ΑΛΦΑ, δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα, παρά τα όσα ακούγονται, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, ακόμα δεν έχει ανατεθεί σε σύμβουλο η όλη διαδικασία αποτίμησης, όπως έγινε με την Eurobank μέσω της UBS, ενώ την ίδια στιγμή δεν έχει καθοριστεί και το ακριβές ποσοστό που θα διαθέσει το Ταμείο κυρίως στην Εθνική που κατέχει το 40,3%. Για να δούμε τι θα γίνει με Πειραιώς και ΑΛΦΑ.