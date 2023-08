To turn around story της Alumil - σήμερα βαθμολογεί η Scope Ratings - κινητικότητα στις κατασκευές

-Σήμερα βαθμολογεί το ελληνικό αξιόχρεο η Scope Ratings. Εχει την σημασία της η στάση του γερμανικού οίκου αξιολόγησης καθότι λίγα 24ωρα μετά τον αιφνιδιασμό της Fitch.

-Αυτός ήταν tour operator, Κυριάκος Μητσοτάκης στο βρετανικό ITV. Εξυπνη κίνηση, αυτονόητη...τα εύσημα. Είχε κερδίσει τους Αγγλους από την προηγούμενη του (συνέντευξη) τώρα πρόσφερε και μία εβδομάδα δωρεάν διακοπών. Δεν είναι τυχαία η βρετανική (τουριστική) αγορά.

-Προς νέο ρεκόρ ο ελληνικός τουρισμός, εκτιμά σε ανάλυση της η Εθνική Τράπεζα. Παρά τις πιέσεις του ανταγωνισμού, τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής κ.λ.π. Κομβικός ο ρόλος των "παραδοσιακών" αγορών, το συν 42% της αγοράς των ΗΠΑ αλλά και οι θετικές εκπλήξεις χωρών λ.χ. Πολωνίας, Ρουμανίας, Ισραήλ κ.α.. Η Εθνική "βλέπει" έσοδα μεγαλύτερα των 20 δισ., not bad.

-Συντηρητικά τα 13,58 ευρώ για τη μετοχή της Aegean, εάν "βγει" το στοίχημα των Βασιλάκη-Γερογιάννη, τότε τα 1,5 δισ. είναι fair value.

-Mytilineos, απλά stay firm, η εισηγμένη έχει...ξεφύγει (με την καλή έννοια, απ' όλες τις απόψεις). Στην περίπτωση της η στήλη θεωρεί τα 6 δισ. minimum ως fair value.

-H επιθετική πολιτική της Μόσχας στο "μέτωπο" των σιτηρών αναδεικνύει τη μοναδικότητα της Loulis Mills, και την χρυσή ευκαιρία που έχει διανοιγεί για τον ιστορικό όμιλο.

-Ολο και πληθαίνουν οι επιχειρηματίες, οι οποίοι απευθύνονται σε τράπεζες και εξειδικευμένες χρηματιστηριακές εξετάζοντας το ενδεχόμενο εισαγωγής των εταιρειών τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Μαθαίνω πως, περισσότερες από 25 περιπτώσεις είναι αυτή την περίοδο on board. Ενθαρρυντική εξέλιξη, οι μισές να φτάσουν μέχρι την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μόνο για καλό θα είναι.

-Στα χαμηλότερα του κατασκευαστικού κλάδου εντείνονται οι διεργασίες. Την αρχή έκανε ο...Μίδας-Δημήτρης Κούτρας- συνέχισε η ΕΚΤΕΡ στο παιχνίδι έχει μπει και η-εκτός ΧΑ, προσώρας- Μηχανική.

-Νέα υψηλά εχθές (3/8) για ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ/Exalco, ΒΙΟΣΩΛ/Unibios, ΓΕΒΚΑ, Ιλυδα, Centric κ.λ.π δυνάμεις των mid&small caps. ...& για Alumil...

-Alumil: Το απόλυτο turn around story. Πως ο Γιώργος Μυλωνάς με την (υπό) στήριξη των τραπεζών δημιουργεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ελληνικά brands διεθνώς. Ηταν πριν 3 χρόνια πριν, όταν διοίκηση της Alumil και πιστώτριες τράπεζες συμφωνούσαν στο standstill agreement δημιουργώντας την πρώτη εδραία βάση για την επαναφορά της εταιρείας. Τότε η διακύμανση της μετοχής μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας στα 0,40 ευρώ, την αποτίμηση υποπολλαπλάσια της αξίας εξαγωγών και την συνέχεια άδηλη. Το εγχώριο συστημικό banking "έβαλε πλάτη" στο εγχείρημα ανάταξης του Γιώργου Μυλωνά διαβλέποντας τις σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας με αιχμή τα καινοτόμα προϊόντα της, την ζήτηση στις διεθνείς αγορές και τις μεταβολές στις τιμές μετάλλων-πρώτων υλών/αλουμινίου- μετά την έξοδο της παγκόσμιας οικονομίας από το περιβάλλον Covid-19. Σήμερα, η μετοχή της εταιρείας διαγράφει από τις πιο επιθετικές ανόδους στο χρηματιστηριακό ταμπλό (στα 3,78 ευρώ, με 91,73% από την αρχή του έτους/συνεδρίαση Πέμπτης 3/8) με την αποτίμηση στα 110 εκατ. χαρακτηρίζοντας την ως ένα από τα talk of the town stories της επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας.

-Αύξησε μεν αλλά μειώνοντας ταχύτητα τα επιτόκια η ΒοΕ.Kατά 25 μ.β η Τράπεζα της Αγγλίας, στο 5,25%- υψηλότερο επίπεδο 15ετίας- αλλά και προειδοποίηση πως, το κόστος δανεισμού πιθανά να παραμείνει ακριβό για κάποιο ( ; ) χρονικό διάστημα.

-Μπορεί αρχικά να ξάφνιασε η υποβάθμιση της οικονομίας των ΗΠΑ από την Fitch αλλά επ΄ ουδενί να παραπέμψει στην περίπτωση της Standard & Poor's, το 2011. Η αντίδραση των bond vigilantes ήταν εξαιρετικά μετριοπαθής, παρότι το διογκούμενο ομοσπονδιακό χρέος των ΗΠΑ θα δικαιολογούσε "επιθέσεις". Ενδεικτικά, μεσημέρι Πέμπτης (3/8) το US2Y διόρθωνε οριακά στο 4,889% με 4,923% υψηλό ημέρας. Περιορίζομαι στον σχολιασμό της ενέργειας της Fitch από τον Jamie Dimon ως " γελοία". Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να είναι το πιο επιτυχημένο και ασφαλές έθνος στον πλανήτη, το μήνυμα του mr JPMC