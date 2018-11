Κούρσα για έναν η διαδικασία για τον νέο διευθύνοντα της Alpha Bank

Είχαν προηγηθεί την Τρίτη οι αποφάσεις των άλλων δύο υποψηφίων, του Σπύρου Φιλάερτου και του Γιώργου Αρώνη, αναπληρωτών διευθυνόντων συμβούλων, να αποσυρθούν από τη διαδικασία.

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank γεννήθηκε το 1968 στην Αθήνα. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και Διδακτορικού Διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, του University of St. Gallen στην Ελβετία, με ειδίκευση στην Τραπεζική και στα Οικονομικά. Εργάσθηκε ως Αναπληρωτής Chief Financial Officer στην Εμπορική Τράπεζα και στη μονάδα επενδυτικής τραπεζικής της ABN AMRO στο Λονδίνο. Εργάζεται στην Alpha Bank από το 2007, το 2010 ανέλαβε Chief Financial Officer και το 2012 Γενικός Διευθυντής.