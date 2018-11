Τα απόρρητα έγγραφα με τις λεπτομέρειες του σχεδίου της ΤτΕ για τα κόκκινα δάνεια

Η δέκα σελίδων παρουσίαση του σχεδίου, με τον χαρακτηρισμό «άκρως απόρρητη», ρίχνει φως στους σχεδιασμούς της ΤτΕ, που σύμφωνα με αναλυτές, κινούνται σε μια λεπτή «κόκκινη» γραμμή, καθώς «παίζουν» με τα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών. Σύμφωνα με το σχέδιο, ο απώτερος στόχος είναι να απαλλαγούν οι τράπεζες από Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα ύψους 40,1 δις ευρώ.

Ως «εργαλείο» θα χρησιμοποιηθεί μέρος των απαιτήσεων των τραπεζών από τον αναβαλλόμενο φόρο και συγκεκριμένα 7,4 δις ευρώ, επί συνόλου 21,1 δις ευρώ. Αυτές οι απαιτήσεις θα εισφερθούν σε Εταιρία Ειδικού Σκοπού (SPV), η οποία με τη σειρά της θα πρέπει να τα «αυγατίσει» στα 17,2 δις ευρώ μέσω έκδοσης ομολόγων, έτσι ώστε να αγοραστούν από τις τράπεζες τα ΜΕΑ των 40,1 δις ευρώ. Από την ανάλυση του σχεδίου προκύπτει ότι οι τιμές με τις οποίες θα αγοραστούν αυτά τα δάνεια (transfer prices in terms of nominal value) είναι εξής: 4% για τα καταναλωτικά, 30% για τα ενυπόθηκα, 27,5% για δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 30% για τα ναυτιλιακά. Οι υπολογισμοί που έχει κάνει η ΤτΕ είναι ότι με την ολοκλήρωση του σχεδίου, οι τράπεζες θα μειώσουν τα ΜΕΑ τους κατά 46%.

Παρά ταύτα ο δείκτης των ΜΕΑ θα παραμένει στο υψηλό ποσοστό του 33%, ενισχύοντας έτσι τις επιφυλάξεις όσων υποστηρίζουν ότι απαιτούνται κι άλλες κινήσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ένα ακόμα στοιχείο που αποτελεί αντικείμενο προβληματισμού, είναι η διπλή ζημιά στα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών, αφενός από τη μείωση των απαιτήσεων από αναβαλλόμενο φόρο αφετέρου από τη διαφορά τιμών με τις οποίες θα αγοραστούν αυτά τα προβληματικά δάνεια. Σύμφωνα με την ΤτΕ, η μέση μείωση του CET1 θα είναι μόλις 3 ποσοστιαίες μονάδες, με την επισήμανση ότι «καμία τράπεζα δεν θα πέσει κάτω από το 10%».