Το who is who των νέων υπουργών της κυβέρνησης

Όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο ανασχηματισμός ήταν τελικώς περιορισμένης κλίμακας. Προφανώς ο πρωθυπουργός θέλει να κρατήσει το χαρτί μιας ευρύτερης αλλαγής στο κυβερνητικό σχήμα για τους τελευταίους μήνες πριν από τις εκλογές όποτε και αν είναι αυτοί. Ποιες ήταν οι αλλαγές στις οποίες προχώρησε;

Το υπουργείο Οικονομίας, στη θέση του κ. Παπαδημητρίου, αναλαμβάνει ο Γιάννης Δραγασάκης ο οποίος παραμένει και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, στη θέση του κ. Μουζάλα που φεύγει από την κυβέρνηση, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Βίτσας.

Αναπληρωτής υπουργός Αμυνας αναλαμβάνει ο Φώτης Κουβέλης στη θέση του κυρίου Δημήτρη Βίτσα που μετακινείται.

Αναπληρωτής υπουργός Εργασίας, στη θέση του αποπεμφθείσας κ. Αντωνοπούλου, αναλαμβάνει ο Αθανάσιος Ηλιόπουλος, πρώην ειδικός γραμματέας του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας.

Υφυπουργός Παιδείας αναλαμβάνει η Μερόπη Τζούφη, βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ.

Τέλος, υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, υπό την κ. Κονιόρδου, ο εξωκοινοβουλευτικός Κωνσταντίνος Στρατής.

Τα βιογραφικά των νέων προσώπων της κυβέρνησης είναι τα εξής:

Νάσος Ηλιόπουλος (νέος υφυπουργός Εργασίας στη θέση της Ράνιας Αντωνοπούλου)

Μέχρι σήμερα κατείχε τη θέση του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Αθήνα, είναι απόφοιτος του τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του τμήματος Ιστορίας και Πολιτικής Επιστήμης του Παντείου Πανεπιστημίου. Είναι επίσης υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος Ιστορίας και Πολιτικής Επιστήμης του Παντείου Πανεπιστημίου. Επίσης έχει διατελέσει γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της Νεολαίας Συνασπισμού και είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει εργαστεί στην ιδιωτική εκπαίδευση και έχει συνεργαστεί ερευνητικά με το ΙνστιτούτοΡόζα Λούξεμπουργκ. Είχε τραυματισθεί σε επεισόδια στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων το 2010.

Μερόπη Τζούφη (νέα υφυπουργός Παιδείας στη θέση του Κώστα Ζουράρι)

Η νέα υφυπουργός Παιδείας Μερόπη Τζούφηείναι βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ, Παιδίατρος - Παιδονευρολόγος και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδονευρολογίας στο Τμήμα Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Γεννήθηκε στα Γιάννενα (κατάγεται από το κεντρικό Ζαγόρι) και αποφοίτησε το 1976 από το Γυμνάσιο Τρικάλων. Από το 1985 κατοικεί μόνιμα στα Γιάννενα. Είναι παντρεμένη με τον Ευάγγελο Μακάριο, οικονομολόγο που εργάζεται στη ΔΕΥΑΙ και έχουν δυο κόρες, μια γιατρό που κάνει την ειδίκευση της στην Παιδιατρική και μια που σπουδάζει στη Φιλολογία Ιωαννίνων. Έχει σπουδάσει Ιατρική στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (1976-1982). Στα πλαίσια των φοιτητικών ανταλλαγών είχε μεταβεί για Κλινική άσκηση στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ann Arbor, Michigan, ΗΠΑ. Εργάστηκε σαν αγροτικός Ιατρός στο Κέντρο Υγείας Κόνιτσας (1983-1985) και στη συνέχεια ειδικεύθηκε στην Παιδιατρική, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων (1985-1989), στο οποίο εργάσθηκε κατόπιν, ως επιμελήτρια του ΕΣΥ (1990-2002). Μετέβη για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό, στο αντικείμενο της Παιδιατρικής Νευρολογίας (Τμήμα Παιδιατρικής Νευρολογίας - Παιδιατρικής Κλινικής Νευροφυσιολογίας, The Hospital for Sick Children, Great Ormond Street, London, U.K, Τμήμα της Αναπτυξιακής Ιατρικής, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου).Στη συνέχεια, εξελέγη στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ως Λέκτορας Παιδιατρικής (2002), στον Τομέα Υγείας του Παιδιού, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων και στη συνέχεια (2006-2012) ως Επίκουρη Καθηγήτρια.

Σήμερα, μετά συμπληρωματική μετεκπαίδευση της στο εξωτερικό (Τμήμα Παιδιατρικής και Περιγεννητικής Νευρολογίας, Hammersmith Hospital, Imperial College & University College of London, UK) εργάζεται (από το 2012) ως Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Νευρολογίας, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και είναι υπεύθυνη της Παιδονευρολογικής Μονάδας, του Ειδικού Εξωτερικού Ιατρείου, καθώς και του Εργαστηρίου Νευροφυσιολογίας για παιδιά, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Είναι μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας, ενώ διετέλεσε και μέλος του Δ.Σ της Ελληνικής Παιδονευρολογικής Εταιρείας (για 3 διετίες, έως το 2013).

Κωνσταντίνος Στρατής (νέος υφυπουργός Πολιτισμού)

Ο Κωνσταντίνος Στρατής είναι αρχαιολόγος, υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού.Επίσης, ο Κων. Στρατής ήταν μέλος του Δ.Σ. του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων & Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ). Έχει διατελέσει καιδιευθυντής του γραφείου του πρώην υπουργού Πολιτισμού, Αριστείδη Μπαλτά.