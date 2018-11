O άγνωστος Ελληνο-Αμερικανός μεγιστάνας που κρύβεται πίσω από την «New Balance»

Αυτός ο γιος μεταναστών από την Ελλάδα αγόρασε τη New Balance όταν δεν ήταν παρά μια μικρή βιοτεχνία, όπου έξι εργάτες έφτιαχναν 30 ζευγάρια παπούτσια την ημέρα. Σήμερα, έχει εξελιχθεί σε έναν άξιο ανταγωνιστή της Nike και της Adidas, καθώς πουλά αθλητικά είδη συνολικής αξίας 4 δισ. δολαρίων το χρόνο, τα οποία φορούν από fashionistas και δρομείς έως οι Αμερικανοί στρατιώτες. Η ιστορία της New Balance ξεκινά κάπου στο 1906, όταν ο Βρετανός μετανάστης Γουίλιαμ Ρίλεϊ ιδρύει στη Μασαχουσέτη τη «New Balance Arch Support Company».

Με έμπνευση από το πόδι της κότας, που στηρίζεται σε τρία σημεία για να προσφέρει τη μέγιστη ισορροπία, ο Ρίλεϊ ξεκίνησε φτιάχνοντας υποστηρικτικούς πάτους για εκείνους που ήταν αναγκασμένοι να υπομένουν πολλές ώρες ορθοστασίας, πριν να επεκταθεί στα αθλητικά παπούτσια. Η New Balance βρέθηκε στο δρόμο του σημερινού ιδιοκτήτη της κάπως τυχαία. Γεννημένος το 1943 στις ΗΠΑ από Έλληνες γονείς, ο Τζιμ Ντέιβις σπούδασε βιοχημεία στο Middlebury College. «Φιλοδοξούσα να γίνω γιατρός, αλλά συνειδητοποίησα ότι μισούσα το διάβασμα», είχε πει σε κάποια παλιά συνέντευξή του.

Έτσι, άρχισε να πουλά εξοπλισμό για εργαστήρια χημείας και βιολογίας, αλλά πολύ σύντομα σκέφτηκε να αγοράσει μια μικρή επιχείρηση. «Η New Balance ήταν η πρώτη που κοίταξα. Όμως απλά την απέρριψα. Είχα κάποιες γνώσεις γύρω από τα αθλητικά είδη, αλλά δεν ήξερα τίποτα από παπούτσια. Ένα χρόνο αργότερα, ήταν ακόμα διαθέσιμη, και έτσι την αγόρασα», θυμόταν ο Ντέιβις. Ήταν το 1972, ανήμερα της διεξαγωγής του φημισμένου μαραθωνίου της Βοστώνης, όταν συμφώνησε να εξαγοράσει τη New Balance αντί 100.000 δολαρίων.

Μέσα σε μία δεκαετία, την είχε μετατρέψει σε ένα διάσημο brand στην αμερικανική αγορά, με βλέψεις για διεθνή επέκταση. Ασφαλώς, ο Ντέιβις χρωστά πολλά στο καλό timing, καθώς κοντά στα τέλη της δεκαετίας του ‘70, η δημοτικότητα του τρεξίματος εκτινάχθηκε. To 1976, η New Balance κυκλοφόρησε το παπούτσι που έμελλε να τη βάλει στο χάρτη, αφού το διάσημο μοντέλο «320» δεν ήταν απλά το πρώτο που έφερε το λογότυπο με το «Ν», αλλά και εκείνο που ξεχώρισε από τη «Βίβλο των δρομέων», το περιοδικό Runner’s World σαν το καλύτερο της εποχής του.

Δίνοντας έμφαση στη φόρμα έναντι της εμφάνισης, ο Ντέιβις φρόντιζε πάντα να δημιουργεί τα καλύτερα δυνατά παπούτσια, προκειμένου να τα πουλήσει στην υψηλότερη δυνατή τιμή. Κάπως έτσι, το 1982 κυκλοφόρησε το «990», το πιο τεχνολογικά προηγμένο αλλά και ακριβό αθλητικό που είχε πουληθεί έως εκείνη τη στιγμή. Ως το πρώτο παπούτσι που έσπασε το φράγμα των 100 δολαρίων, το «990» έγινε ένας θρύλος της βιομηχανίας των αθλητικών ειδών. Ο Ντέιβις αρνούνταν πάντα να σπονσοράρει αθλητές ή να ακολουθήσει τις τάσεις της μόδας, ωστόσο τα παπούτσια της New Balance απέκτησαν φανατικούς θαυμαστές και βρέθηκαν κατά καιρούς ανάμεσα στα αγαπημένα των fashionistas.

Ο Μπιλ Κλίντον φορούσε πάντα τα «1500» του όταν έβγαινε για τρέξιμο και ο Στιβ Τζομπς δεν πήγαινε πουθενά χωρίς τα «992» του. Η New Balance δώρισε στον Μπαράκ Ομπάμα ένα ζευγάρι γκρι «990», κεντημένα με το όνομά του και με ευκρινή τη φράση «Handmade in the United States», λίγο πριν από την επανεκλογή του. Και φέτος, η Vogue συμπεριέλαβε τα «840v2» ανάμεσα στα must παπούτσια για εκείνες που ήθελαν να παραστούν στο μουσικό φεστιβάλ Coachella αντιγράφοντας κάτι από το στυλ των «it girls» του 2018, όπως είναι η Κένταλ Τζένερ και η Μπέλα Χαντίντ.

Και μπορεί η τάση της εποχής να μετατρέπει τα λεγόμενα «ugly dad shoes» (δηλαδή τα άσχημα αθλητικά παπούτσια που φορούν οι μεσήλικες πατεράδες των αμερικανικών προαστίων) στο απόλυτο κομμάτι του fashion, όμως τα New Balance δεν κοσμούν μόνο τα πόδια εκείνων που κάθονται στην πρώτη σειρά των επιδείξεων μόδας. Η εταιρεία του Τζιμ Ντέιβις υπέγραψε το Μάρτιο συμβόλαιο ύψους 17 εκατ. δολαρίων προκειμένου να φτιάξει ένα αθλητικό παπούτσι ειδικά για τον αμερικανικό στρατό.

Η επιμονή του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία στο «Made in USA», την ώρα που τα άλλα μεγάλα ονόματα του κλάδου έχουν μεταφέρει τα εργοστάσιά τους σε εξωτικούς –και φθηνότερους- προορισμούς όπως είναι η Ινδονησία, το Βιετνάμ και η Κίνα, επιβραβεύθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι ο ίδιος ο Ντέιβις χρηματοδότησε με σχεδόν 400.000 δολάρια την προεκλογική καμπάνια του Ντόναλντ Τραμπ και στήριξε από την πρώτη στιγμή την πρόθεσή του να εγκαταλείψει την εμπορική συμφωνία Trans-Pacific Partnership (TPP), ακόμα και εάν αυτό εξόργισε κάποιους από τους πελάτες της New Balance.