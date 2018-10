Άρση προστασίας από τους πιστωτές για Folli Follie

Η απόφαση του δικαστηρίου εκδόθηκε την περασμένη Παρασκευή, σε συνέχεια της εκδίκασης της υπόθεσης στις 12 Σεπτεμβρίου 2018. Από τότε έως σήμερα έχουν μεσολαβήσει σειρά αποκαλύψεων για τα οικονομικά δεδομένα της Folli – Follie, καθώς και ότι με βούλευμα έχουν δεσμευτεί προσωπικοί λογαριασμοί των μελών της διοίκησης.

Την αίτηση που είχε καταθέσει η Folli Fοllie για υπαγωγή στο άρθρο 106α, είχε αναφέρει ότι είχε λάβει επιστολές από προμηθευτές της οι οποίοι εκπροσωπούν συνολικά 28,69% επί των συνολικών υποχρεώσεών της και συνολικά ποσά 152,851 εκατ. ευρώ.

Η κύρια αίτηση για την υπαγωγή σε καθεστώς προστασίας από τους πιστωτές θα συζητηθεί το Νοέμβριο.

Πριν από λίγες ημέρες προαιρετική αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 7 του Πτωχευτικού Κώδικα των Ηνωμένων Πολιτειών ενώπιον του Πτωχευτικού Δικαστηρίου του Delaware στις ΗΠΑ(United States Bankruptcy Court for the District of Delaware), υπέβαλε και η θυγατρική της Folli Follie ΗΠΑ, Links of London (LoL).

Σύμφωνα με την FF Group οι διεθνείς δραστηριότητες της Links of London συνεχίζονται κανονικά και δεν επηρεάζονται από την αίτηση πτώχευσης στις ΗΠΑ.

Επιπλέον ανοιχτό φαίνεται το ενδεχόμενο να αναλάβει ρόλο «λευκού ιππότη» για την επόμενη μέρα της εισηγμένης η Fοsun International.

Όλες οι εξελίξεις θα τεθούν επί τάπητος στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Οκτωβρίου.