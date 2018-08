Χάνει τη μάχη της συνδρομητικής η NOVA

Η NOVA έχασε την αποκλειστικότητα του ελληνικού πρωταθλήματος, (αφού πρώτα εξασφάλισε εμπορικές συμφωνίες εκατομμυρίων ευρώ με Vodafon και Wind για το αθλητικό της περιεχόμενο) καθώς ανανέωσε με 9 ομάδες, ενώ οι άλλες 7 -μεταξύ των οποίων ο Παναθηναϊκός- συμφώνησαν με την ΕΡΤ. ...Με αυτόν τον τρόπο, το 40% του ελληνικού πρωταθλήματος πέρασε στην ελεύθερη τηλεόραση. Για πολλούς η εξέλιξη αυτή μπορεί να πλήξει το σύνολο της συνδρομητικής αγοράς. Όμως το πώς θα αντιδράσουν οι συνδρομητές σε αυτή την αλλαγή και το κατά πόσο θα επηρεάσει αυτή η αλλαγή του σκηνικού στα ποδοσφαιρικά δικαιώματα τους συνδρομητικούς παρόχους που μεταδίδουν το ελλ. πρωτάθλημα, θα φανεί στο τέλος του 2018. Στον αντίποδα, η COSMOTE TV κατάφερε για πρώτη φορά να ‘κλειδώσει’ το Champions League και το Europa League αποκλειστικά στη συνδρομητική τηλεόραση (μέχρι πέρσι προβαλλόταν 1 αγώνας/αγωνιστική εβδομάδα από την ΕΡΤ ενώ παλαιότερα και από το Mega). Ταυτόχρονα θα συνεχίσει να μεταδίδει και αποκλειστικά το Κύπελλο Ελλάδος. Επίσης, η COSMOTE TV είναι ο μόνος πάροχος που διαθέτει όλο της το αθλητικό περιεχόμενο σε φορητές συσκευές χωρίς χρονικές δεσμεύσεις, μέσω της over the top υπηρεσίας COSMOTE TV GO (πακέτο Sports), και ο μόνος πάροχος που διαθέτει το περιεχόμενό του ακόμη και αν δεν είσαι συνδρομητής του στις τηλεπικοινωνίες.