Γεώργιος Βλαχόπουλος: Νέος Γενικός Διευθυντής για το Grace Santorini

Ο κ. Βλαχόπουλος είναι κάτοχος HND in Hotel Business Administration από το IHTTI School of Hotel Management στην Ελβετία, αλλά και MA in International Hospitality Management από το Πανεπιστήμιο του Birmingham, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ έχει ολοκληρώσει το General Managers Program του Πανεπιστημίου Cornell στις ΗΠΑ.

Η συνεργασία του κ. Βλαχόπουλου με το Grace Santorini ξεκίνησε στις 11 Απριλίου. Το ξενοδοχείο υποδέχεται τους επισκέπτες του φέτος από τις 15 Απριλίου.

Να σημειωθεί ότι η αλυσίδα ξενοδοχείων Grace ετοιμάζεται να υποδεχτεί τους χιλιάδες πελάτες της σε δύο ακόμη ελληνικούς προορισμούς: Η Καλαμάτα και η Κέα προστίθενται στον μακρύ κατάλογο των επενδύσεων της αλυσίδας Grace η οποία δραστηριοποιείται ήδη σε Σαντορίνη και Μύκονο επί ελληνικού εδάφους αλλά και σε χώρες του εξωτερικού όπως είναι η Ελβετία, η Αργεντινή το Μαρόκο και η Βόρειος Αμερική.

Με τις νέες επενδύσεις σε Καλαμάτα και Κέα, ο αριθμός των ξενοδοχείων της αλυσίδας Grace επί ελληνικού εδάφους, αυξάνεται σε τέσσερα.

Απολαύστε σπα και γυμναστήριo στο Grace Kea Hotel

Το ξενοδοχείο Grace Kea Hotel and Residences, που βρίσκεται στο Κούνδουρο στη δυτική πλευρά της Κέας, αποτελείται από 32 δωματια με δύο εστιατόρια και ένα πλήρες φάσμα εγκαταστάσεων όπως σπα και γυμναστήριo.

Ένα ξενοδοχείο που θέτει νέα πρότυπα πολυτέλειας στο νησί. Κάθε δωμάτιο διαθέτει ιδιωτική πισίνα και όλο το συγκρότημα χαρακτηρίζει τα κομψά καταλύματα του Grace Hotels με ξεχωριστή αρχιτεκτονική και όμορφη θέα.

Εκτός από τα συνήθη συστατικά που έχει ένα ξενοδοχείο Grace, το ξενοδοχείο στην Κέα προσφέρει 17 αυτόνομες βίλες προς πώληση με ιδιωτική βεράντα και πισίνα.

«Καταφύγιο» για ζευγάρια και οικογένειες αποτελεί το Grace Kalamata

Η Grace Kalamata είναι ένα εκπληκτικό παραθαλάσσιο καταφύγιο που βρίσκεται λίγο έξω από τη γραφική πόλη της Καλαμάτας στο νοτιοδυτικό τμήμα της Πελοποννήσου στην Ελλάδα. Αποτελείται από 84 δωμάτια και σουίτες και διαθέτει 20 υπέροχα διακοσμημένες κατοικίες, το ξενοδοχείο είναι το ιδανικό καταφύγιο για ζευγάρια και οικογένειες που αναζητούν την πολυτελή εμπειρία ενός μπουτίκ ξενοδοχείου που έχει γίνει συνώνυμο με το Grace Hotels.

Όπως σε όλα τα ξενοδοχεία Grace, ο σχεδιασμός θα είναι σε αρμονία με την τοποθεσία, ενώ ενσωματώνει ένα σύγχρονο στοιχείο που χαρακτηρίζεται από κομψότητα και απλότητα. Το ξενοδοχείο διαθέτει πολλά εστιατόρια, δύο μπαρ, υπερσύγχρονα σπα και συνεδριακές εγκαταστάσεις, ιδανικές για εταιρικές συγκεντρώσεις

Βρίσκεται στην πανέμορφη αμμουδερή παραλία Βελίκα σε μια απομονωμένη παραλία 300 μέτρων, το Grace Kalamata θα βρίσκεται περίπου 20 χιλιόμετρα δυτικά της Καλαμάτας σε μια περιοχή γνωστή για την εξαιρετική φυσική ομορφιά της. Το ξενοδοχείο προσφέρει θέα στον Μεσσηνιακό κόλπο και στο όρος Ταϋγέτο.

Το ξενοδοχείο Grace Kalamata βρίσκεται σε τοποθεσία εύκολα προσβάσιμη οδικώς (περίπου 2½ ώρες με το αυτοκίνητο από την Αθήνα) και αεροπορικώς (13χλμ. Από το Διεθνές Αεροδρόμιο Καλαμάτας).

Αυτή η περιοχή, πλούσια σε πολιτισμό και ιστορία, προσφέρει πολλά για να απολαύσουν οι επισκέπτες, από την γραφική παραθαλάσσια πόλη της Πύλου και το Ανάκτορο του Νέστορα, ένα από τα ωραιότερα δείγματα ενός Μυκηναϊκού παλατιού, στο Λουτράκι, γνωστό για τις φυσικές πηγές και τις θεραπευτικές του δυνατότητες spa μέχρι τις ιστορικές πόλεις του Ναυπλίου και της Μονεμβασιάς που βρίσκονται επίσης κοντά. Πολλές παραλίες βρίσκονται κατά μήκος της ακτής όλες εύκολα προσβάσιμες από το Grace Kalamata.

Ζεστή φιλοξενία για τις διακοπές σας στο Grace Hotel Mykonos

Ένα μοναδικό boutique ξενοδοχείο στη Μύκονο, η όμορφη ιδιοκτησία της Grace Hotel Mykonos βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της πόλης, με θέα στη θάλασσα πάνω από την αμμώδη και προστατευμένη παραλία του Αγίου Στεφάνου.

Το ξενοδοχείο είναι ανοιχτό από 27 Απριλίου 2018 μέχρι 14 Οκτωβρίου 2018 και οι επισκέπτες του Grace Mykonos μπορούν να απολαύσουν τις διακοπές τους σε ένα ιδανικό περιβάλλον, που περιλαμβάνει πολυτελείς εγκαταστάσεις και ζεστή φιλοξενία για μοναδική εμπειρία και χαλαρωτικές διακοπές στη Μυκονο.

Αυτό που είναι πολύ σημαντικό για αρκετούς είναι ένα ξενοδοχείο με σπα, και η Grace Mykonos δεν θα απογοητεύσει όσους επιθυμούν να χαλαρώσουν και να αποφορτιστούν διαλέγοντας μια από τις προσεκτικά επιλεγμένες θεραπείες spa.

Το Grace Mykonos, ένα ξενοδοχείο με θέα στη θάλασσα, έχει επίσης αναγνωριστεί ως ένα design ξενοδοχείο από την ίδρυσή του το 2007, όταν κέρδισε το περίφημο Ευρωπαϊκό Βραβείο Σχεδιασμού Ξενοδοχείων, ξεπερνώντας πολλά κορυφαία παγκόσμια brands. Ο χώρος υποδοχής, η κομψή περιοχή δίπλα στην πισίνα και δίπλα στο μπαρ και το εστιατόριο Grace, το αναζωογονητικό spa και το γυμναστήριο, καθώς και η κοντινή απόσταση από την παραλία του Αγίου Στεφάνου, συνδυάζονται για να κάνουν το ξενοδοχείο ένα εκ των πιο περιζήτητων στη Μύκονο καθώς και έναν ιδιαίτερο προορισμό για διακοπές ή για έναν ρομαντικό μήνα του μέλιτος.

Απολαύστε τα ηλιοβασιλέματα από το Grace Hotel Santorini

Σκαρφαλωμένο πάνω από τη διάσημη σε όλο τον κόσμο Καλντέρα, με εντυπωσιακή θέα που κόβει την ανάσα και μαγευτικά ηλιοβασιλέματα είναι το ξενοδοχείο Grace Santorini το exclusive boutique hotel στη Σαντορίνη. Τα ανακαινισμένα με πρωτοτυπία δωμάτια και οι σουίτες αναδεικνύουν ένα σύγχρονο στυλ διακόσμησης, συνδυάζοντας μοντέρνο, αυθεντικό ντιζάιν με παραδοσιακά χειροποίητα στοιχεία. Τα πολυτελή μπάνια τους διαθέτουν διπλούς νιπτήρες από μάρμαρο και ευρύχωρους χώρους ντους με ιδιαίτερης τεχνοτροπίας ψηφιδωτά στους τοίχους.

Στο νέο Champagne Lounge, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τα μαγευτικά ηλιοβασιλέματα της Σαντορίνης συνοδεύοντας τα αποκλειστικά πιάτα του Chef Σπύρου Αγιούς με μια εκλεκτή σαμπάνια ή ένα κοκτέιλ. Το βραβευμένο εστιατόριο Santoro προσφέρει ένα μοναδικό μενού με την υπογραφή και το πάθος του Chef Σπύρου Αγιούς, γεύσεις και πρώτες ύλες από τις Κυκλάδες, επιρροές από την παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και επιλεγμένα στοιχεία από τη σύγχρονη διεθνή κουζίνα.

Όσοι αναζητούν μια αναβαθμισμένη εμπειρία ευεξίας στις διακοπές τους, θα επωφεληθούν από το στούντιο γιόγκα και πιλάτες με ξεχωριστό χώρο γυμναστικής, όπου καθημερινά πραγματοποιούνται δωρεάν συνεδρίες γιόγκα. Το καμάρι αυτού του ρομαντικού προορισμού είναι Η Βίλα – μια σουίτα δύο υπνοδωματίων με εμβαδόν 400 τ.μ. που προσφέρει την υπέρτατη πολυτέλεια στο νησί της Σαντορίνης με τέλεια θέα στο Αιγαίο Πέλαγος, σε ένα περιβάλλον απόλυτης ιδιωτικότητας και γαλήνης. Ιδανική για ζευγάρια ή μικρές παρέες, έχει δικό της ιδιωτικό spa και κουζίνα, ιδιωτική πισίνα μεγάλων διαστάσεων και άνετους απομονωμένους χώρους για ηλιοθεραπεία.