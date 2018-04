Μαρινόπουλος – Καρυπίδης: Από συνεργάτες  άσπονδοι εχθροί

Δεν έχουν τέλος οι νομικές εκκρεμότητες της συμφωνίας για τη διάσωση της Μαρινόπουλος από την Σκλαβενίτης ένα χρόνο μετά τη συμφωνία, αφού συνεχίζεται το κυνήγι των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας Μαρινόπουλου από τους προμηθευτές ενώ πλέον τα απόνερα της υπόθεσης Μαρινόπουλος που έφεραν το κλείσιμο της Καρυπίδης και αναστάτωσαν ολόκληρη την αγορά, φαίνεται πως θα αγγίξουν και την Market In που, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, θα θεωρηθεί συνυπεύθυνη των ασφαλιστικών οφειλών της Καρυπίδης.

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ



Οι νομικές διεκδικήσεις των προμηθευτών της Μαρινόπουλος θα συνεχίζονται για πολύ ακόμη με τους δικηγόρους τους να αναζητούν σε ολοένα και νέες offshoreς, τα κρυμμένα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας Μαρινόπουλου για να τα δεσμεύσουν. Την ίδια στιγμή η απαίτηση για κατάθεση λίστας των περιουσιακών του στοιχείων του Δημ. Μαρινόπουλου, που οδήγησε στη σύλληψή του -για μία μέρα- την εβδομάδα που πέρασε, θα επανέλθει, αν χάσει την έφεση που ο ίδιος έχει καταθέσει στο Εφετείο με την απόφαση να αναμένεται εντός διμήνου.

Οι ατελείωτες νομικές διεκδικήσεις, τόσο απέναντι στους Μαρινόπουλους προσωπικά, όσο και στην εταιρεία Σκλαβενίτης που οφείλει να πληρώνει τις κερδισμένες τριτανακοπές των προμηθευτών, αλλά και οι νέες νομικές αμφισβητήσεις της συμφωνίας τραπεζών-Σκλαβενίτη, αυξάνουν τον κίνδυνο τόσο για την Σκλαβενίτης και την ολοκλήρωση της εξυγίανσης όσο και για τις τράπεζες.



ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΑΠΩΛΕΙΑ

Η εταιρεία Καρυπίδης είχε εταιρική σχέση franchise με τον Μαρινόπουλο, με 142 καταστήματα στη Βόρεια Ελλάδα και ήταν και προμηθευτής του (στα οπωροκηπευτικά). Η πτώχευση της Μαρινόπουλος πήρε μαζί της και την Καρυπίδης και τους 1.100 εργαζόμενους της που παρέμειναν απλήρωτοι για περίπου 2 χρόνια. Η σχέση των δύο εταιρειών ξεκίνησε το 2014, όταν η Καρυπίδης εξαγόρασε την αλυσίδα σούπερ μάρκετ «Αρβανιτίδης», η οποία είχε στην κατοχή της 149 καταστήματα. Η Καρυπίδης με κύρια επιχειρηματική του δραστηριότητα την παραγωγή παλετών και την επεξεργασία ξύλου προχώρησε στην κίνηση αυτή έχοντας συμβόλαιο δικαιόχρησης με την εταιρεία «Μαρινόπουλος. Τα πρώην καταστήματα Αρβανιτίδη θα έφεραν την επωνυμία «Carrefour Μαρινόπουλος» και «Carrefour Express», ενώ και η αποθήκη του Αρβανιτίδη στη Βέροια θα ξεκινούσε να παρέχει καινούρια προϊόντα στα καταστήματα, έχοντας ως λογότυπο το σήμα των προϊόντων Carrefour. Τον Φεβρουάριο του 2016 η συγκεκριμένη συμφωνία λύθηκε από κοινού εξαιτίας της αναδιάρθρωσης της «Μαρινόπουλος.

Τον Απρίλιο του 2016 η «Καρυπίδης» μπήκε στο άρθρο 99, με την τότε ανακοίνωση όμως να υποστηρίζει ότι δεν θα σταματήσει ολοκληρωτικά η λειτουργία της αλυσίδας. Όταν έκλεισαν τα σούπερ μάρκετ , εδώ και ενάμιση χρόνο, ήταν 1.100 οι εργαζόμενοι και 8 εκ περίπου ευρώ ήταν η οφειλή των δεδουλευμένων τους.

Ο κ. Θεόδωρος Καρυπίδης μεταξύ των άλλων ισχυρίζεται πώς ο Δημήτρης Μαρινόπουλος μετέφερε χρήματα από την Ελλάδα σε εταιρείες του στην Αλβανία, το Λουξεμβούργο, τις Μπαχάμες και την Κύπρο ενώ υπολογίζει πώς το συνολικό ύψος των χρημάτων που μεταφέρθηκαν εκτός Ελλάδος ανέρχεται στο 1,6 δις ευρώ.



«Μετά την απόφαση θα συλληφθούν όλοι»

Η «Αφοί Καρυπίδης Εμπορική Εταιρεία» κέρδισε απόφαση τριτανακοπής, για απαιτήσεις 7,5 εκ. ευρώ, εντάσσει τις απαιτήσεις την στην συμφωνία αποζημίωσης κατά 50%, υποχρεώνοντας τη Σκλαβενίτης να καταβάλει 3,8 εκ. ευρώ, τα οποία η Καρυπίδης έχει εκχωρήσει στους εργαζομένους της. «Ταυτόχρονα θα καταθέσουμε έφεση στην απόφαση τριτανακοπής, διεκδικώντας να ενταχθεί στη ρύθμιση και η Καρυπίδης Πάλλετ στην οποία οι απαιτήσεις είναι 19 εκ. ευρώ. Αν κερδηθεί η έφεση, και ενταχθούν και αυτά στη συμφωνία, θα λάβουμε ακομη 9,5 εκ. ευρώ και θα καλύψουμε στο σύνολό τους τα δεδουλευμένα των εργαζομένων μας» σημειώνει ο κ. Καρυπίδης στο Money Pro.

O ίδιος κινεί ταυτόχρονα ακόμη 2 νομικές διαδικασίες κατά της συμφωνίας αλλά και κατά των Μαρινόπουλων και Alpha Bank. «Εχει ήδη εκδικαστεί και αναμένεται η απόφαση για την αναψηλάφιση της συμφωνίας εξυγίανσης, με βάση νέα στοιχεία που παρουσιάσαμε για τα περιουσαικά στοιχεία της Μαρινόπουλος και αμφισβητώντας τα δεδομένα στα οποία στηρίχτηκε η διαδικασία εξυγίανσης, ενώ το επόμενο διάστημα ετοιμαζόμαστε να καταθέσουμε αγωγή τόσο κατά τις Alpha Bank όσο και κατά της Μαρινόπουλος, για τις επιταγές που αν και ήταν σφραγισμένες, η τράπεζα δεν τις κατέθεσε στον Τειρεσία αλλά αντίθετα δανειοδοτούσε την ίδια περίοδο την Μαρινόπουλος», σημειώνει ο κ. Καρυπίδης. Η δανειοδότηση των 75 εκ. ευρώ πραγματοποιήθηκε έναν μήνα πριν από την αίτηση πτώχευσης που κατέθεση η εταιρεία Μαρινόπουλος.

«Οσον αφορά τις διαρροές για δήθεν δική μας οφειλή στη Μαρινόπουλος, δεν ισχύουν, καθώς κάθε δική μας οφειλή έχει διαγραφεί με συμφωνητικά. Προς το παρόν περιμένουμε την απόφαση από το Εφετείο, αλλά όταν βγει, δεν θα μπορούν ια οι Μαρινόπουλοι να κρύψουν τίποτα. Θα συλληφθούν όλοι!», τόνισε ο κ. Καρυπίδης.

Στα ίχνη των… χαμένων offshore

Οι άλλες τριτανακοπές κατά της εταιρείας Μαρινόπουλου, είναι των Raiffesen Bank και των προμηθευτών που εκπροσωπεί ο δικηγόρος Κύρος Ιωνάθαν, οι οποίες δεν έγινε δεκτές και ζητήθηκε από το δικαστήριο να γίνουν 6.000 κλητεύσεις εργαζομένων και προμηθευτών που συμμετείχαν στη συμφωνία. « Στο επόμενο διάστημα θα γίνουν οι κλητεύσεις και θα ζητήσουμε νέα δικάσιμο για τις τριτανακοπές, ώστε οι πελάτες μας να αποζημιωθούν. Ταυτόχρονα τις επόμενες μέρες θα παρουσιάσουμε νέα στοιχεία για τα περιουσιακά στοιχεία Μαρινόπουλου, που ακόμη και σήμερα συνεχίζουν να τα μεταβιβάζουν προσπαθώντας να τα κρύψουν σε ένα ευρύ πλέγμα offshore. Πιστεύουμε ότι μόνο το 70% των περιουσιακών στοιχείων της Μαρινόπουλος εμφανίστηκαν στη συμφωνία εξυγίανσης, και εμείς επιχειρούμε να ανακαλύψουμε τα υπόλοιπα και να τα παρουσιάσουμε για να τα δεσμεύσουμε για λογαριασμό των πελατών μας», σημειώνει ο κ. Κύρος Ιωνάθαν που εκπροσωπεί 10-15 προμηθευτές που διεκδικούν 35 εκ. ευρώ.





Νεφελούδης: «Εμπαίζει τους εργαζομένους»

Την ανάγκη να αποπληρώσει ο Θ. Καρυπίδης τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις και τις οφειλές του στους εργαζόμενους υπογραμμίζει ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εργασίας Ανδρέας Νεφελούδης ο οποίος δηλώνει στο MoneyPro ότι προχωρά άμεσα σε ενέργειες προκειμένου να υπάρξει ένα αποτέλεσμα. Επίσης, θεωρώντας ότι η Market In έχει κάποιου είδους συμφωνία με την πτωχευμένη Καρυπίδης, θα τη θέσει συνυπεύθυνη για τις ασφαλιστικές της οφειλές...

Όπως δηλώνει είναι «έξαλλος» με τον κ. Θ. Καρυπίδη ο οποίος «με εξώδικη δήλωση με κάλεσε πριν δύο εβδομάδες να παρέμβω σε τραπεζικό ίδρυμα – προφανώς παρανόμως όπως έχει συνηθίσει η ίδια- για να αποδεσμευτούν κατασχεμένα χρήματα της εταιρείας και να πληρωθούν οι απλήρωτοι εργαζόμενοι. Μπορεί να κέρδισαν την τριτανακοπή και τα 3,8 εκ. ευρώ, αλλά εμπαίζει τους εργαζόμενους και τους γεμίζει φρούδες ελπίδες αφού δεν είναι δυνατό να λάβουν από αυτά τίποτα εφόσον τα χρέη του σε προμηθευτές, ασφαλιστικά ταμεία, άλλες εταιρείες και εργαζόμενους ξεπερνούν τα 180 εκ. ευρώ. Μονο στα ασφαλιστικά ταμεία οφείλει 40 εκ ευρώ και στους εργαζόμενους 15 εκ. ευρώ και την ίδια στιγμή ... επενδύει σε άλλες δραστηριότητες, έβαλε 2 εκ. ευρώ στον Άρη και σε άλλη εταιρεία που προμηθεύει σουπερμάρκετ, ενώ η αλυσίδα Market In του κ. Ράμμου, αναλαμβάνει τα κλεισμένα καταστήματα, τους αλλάζει ταμπέλα και του πληρώνει τα ενοίκια. Θα επιβάλουμε μια τάξη σε αυτή την κατάσταση και γι αυτό απέστειλα γράμμα στον ΕΦΚΑ ζητώντας να προχωρήσει σε Πράξη επιβολής προστίμων στον Θ. Καρυπίδη, ίσων με τα ένσημα που οφείλει τα τελευταία δύο χρόνια, ώστε οι εργαζόμενοι να αποπληρωθούν και να λάβουν επίδομα ανεργίας και δεύτερον να πραγματοποιήσει Εκθεση Συνυπευθυνότητας, ώστε να εμπλακεί η Market In όχι μόνο στην εκμετάλλευση των καταστημάτων της πτωχευμένης αλλά και στην αποπληρωμή των ασφαλισιτκών της υποχρεώσεων.

Η ιστορία της Μαρινόπουλος είναι η επιτομή της κρίσης του πολιτικού συστήματος και ακριβώς ίδιος είναι και ο κ. Καρυπίδης», κατέληξε ο κ. Νεφελούδης.



Πηγή: Από την εφημερίδα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ που κυκλοφορεί κάθε Σάββατο στα περίπτερα όλης της χώρας