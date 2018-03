Τίτλοι τέλους  στα «Jumbo» της Αμερικής

Η Toys «R» Us όχι μόνο άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος αγοράζει παιχνίδια, αλλά και δημιούργησε το επιχειρηματικό μοντέλο πάνω στο οποίο στηρίχθηκαν κολοσσοί του retail όπως η Wal-Mart και η Costco καθώς και ένα από τα πιο επιτυχημένα ονόματα του σύγχρονου ελληνικού επιχειρείν, αυτό της Jumbo. Για αυτό και η είδηση της χρεοκοπίας της γεμίζει με θλίψη ολόκληρες γενιές παιδιών που μεγάλωσαν με το διάσημο διαφημιστικό τζινγκλάκι της Toys «R» Us, αλλά θεωρείται και τέλος εποχής για έναν πραγματικό θρύλο του διεθνούς λιανεμπορίου.

Το μαγαζί που είχε στήσει στο ισόγειο του πατρικού του σπιτιού πήγαινε εξαιρετικά, όταν ο Τσαρλς Λαζάρους αποφάσισε ότι είχε έρθει η ώρα να επεκταθεί. Νοίκιασε ένα παλιό σούπερ μάρκετ εκεί κοντά και γέμισε ασφυκτικά τα ράφια του με χιλιάδες παιχνίδια. Το πρώτο Toys «R» Us ήταν γεγονός και επρόκειτο για μια πραγματική επανάσταση στην αγορά των παιχνιδιών. Σε μία εποχή που τα παραδοσιακά καταστήματα του είδους ήταν διακοσμημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούν έναν ονειρικό κόσμο για τα παιδιά, ο Λαζάρους άνοιξε ένα «γυμνό» σούπερ μάρκετ παιχνιδιών που πόνταρε στην τεράστια ποικιλία και τις discount τιμές του.

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Ήταν η εποχή που η βιομηχανία των παιχνιδιών έριχνε για πρώτη φορά στην αγορά μερικά από τα πιο θρυλικά προϊόντα της, όπως η κούκλα Barbie της Mattel και ο Mr Potato Head της Hasbro. Και η Toys «R» Us φρόντιζε πάντα να έχει στις αποθήκες της μεγάλα αποθέματα από τα πιο περιζήτητα παιχνίδια, αυτά που έψαχναν οι γονείς όταν γυρνούσαν μάταια από παχνιδάδικο σε παιχνιδάδικο. Πλάι σε αυτά τα best sellers, ο Λαζάρους έβαζε φθηνά παιχνίδια όπως τενεκεδένια ρομπότ και μαλακά ζωάκια που αγόραζε σε μεγάλες ποσότητες και πολύ χαμηλές τιμές από την Ιαπωνία. Οι τεράστιες παραγγελίες του του επέτρεπαν να απαιτεί από τους προμηθευτές του τιμές χαμηλότερες από εκείνες που χρέωναν στους ανταγωνιστές. Κάπως έτσι, η Toys «R» Us κατάφερε να γίνει ο απόλυτος κυρίαρχος στην αγορά των παιχνιδιών, οδηγώντας εκατοντάδες μικρά καταστήματα και οικογενειακές επιχειρήσεις στο λουκέτο.

Ο Λαζάρους είναι ο άνθρωπος που έπεισε τους γονείς να αγοράζουν παιχνίδια όλο το χρόνο, και όχι μόνο σε γιορτές και γενέθλια, με αποτέλεσμα να γιγαντώσει την αμερικανική αγορά παιχνιδιών από τα 500 εκατ. δολάρια τζίρου το 1950, στα 12 δισ. δολάρια το 1990. Στο αποκορύφωμα της επιτυχίας της, η Toys «R» Us πουλούσε 18.000 διαφορετικά είδη σε 1.450 καταστήματα σε όλο τον κόσμο και ήλεγχε το 25% της παγκόσμιας αγοράς. Το 1981, η Washington Post έγραφε ότι η εταιρεία του Λαζάρους είχε γίνει ό,τι και η McDonald’s: Ένας πραγματικός αμερικανικός θεσμός.

Όμως, τα πράγματα άρχισαν να πηγαίνουν στραβά τη δεκαετία του 1990, όταν η Toys «R» Us φάνηκε να πέφτει θύμα του ίδιου του επιχειρηματικού μοντέλου που εκείνη δημιούργησε. Η Wal-Mart είχε ξεκινήσει να πουλά πάνες σε πολύ χαμηλές τιμές, με αποτέλεσμα οι γονείς να περιορίσουν τις επισκέψεις τους στα καταστήματα του Λαζάρους. Φορτωμένη με χρέη, η Toys «R» Us έμεινε πίσω από την εποχή της και έχασε το τρένο του ίντερνετ. Το Σεπτέμβριο του 2017 αναγκάστηκε να κηρύξει πτώχευση, όμως οι κακές πωλήσεις στην κρίσιμη περίοδο των Χριστουγέννων απέκλεισαν κάθε ελπίδα ανάκαμψης. Την περασμένη εβδομάδα γράφτηκε και η τελευταία πράξη αυτού του δράματος, με την ανακοίνωση ότι και τα 800 καταστήματα της αλυσίδας οδηγούνται στο κλείσιμο.

