Supermarket: Η επιστροφή της SPAR στην Ελλάδα και η μάχη χαρακωμάτων  

Η συνεργασία με τη SPAR ουσιαστικά αποτελεί την ένωση του μεσαίου λιανεμπορίου κάτω από ένα κοινό όνομα, ώστε να αυξάνεται η δύναμη και η διαπραγματευτική δυνατότητα αγορών. Ο στόχος είναι μέχρι το 2021 η ΑΣΤΕΡΑΣ να έχει διαχειριστικό έλεγχο σε 1,20 δις ευρώ συνολικών πωλήσεων, κατακτώντας μερίδιο αγοράς που θα ξεπερνάει συνολικά το 12% της Ελληνικής αγοράς μέγεθος που θα τον κάνει υπολογίσιμη δύναμη.

ΠΩΣ ΠΗΓΕ ΤΟ 2017

Ο τζίρος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος το 2017 σημείωσε πτώση 3% υποχωρώντας στα 2,1 δισ. ευρώ ενώ η κερδοφορία του ομίλου έφθασε περίπου τα 100 εκατ ευρώ. Στρατηγική της εταιρίας είναι το 2018 να συγκρατήσει όσο μπορεί τις απώλειες τζίρου και να διατηρήσει το 45% των πρόσθετων εσόδων, ύψους 180 εκ. ευρώ που είχε κερδίσει από την Μαρινόπουλος. Επίσης σχεδιάζει 100 καταστήματα ΑΒ Shop&Go στην Αττική την επόμενη 5ετία και να εξασφαλίσει μερίδιο 50% από τα 500 εκ. ευρώ που υπολογίζεται το μέγεθος της αγοράς μικρών καταστημάτων, στην Αττική.

Tα My Market to 2018 θα ολοκληρώσουν την πλήρη απορρόφηση του δικτύου Βερόπουλος και θα επεκείνει την γκάμα των παρεχόμενων προϊόντων, όπως με είδη για το σπίτι, για μία πιο ολοκληρωμένη εμπειρία του πελάτη στα καταστήματα My Market. Σήμερα, το δίκτυο των My market αριθμεί πλέον περισσότερα από 228 σημεία σε όλη την Ελλάδα και απασχολεί περίπου 9.200. Tο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα του 2018 θα φτάσει τα 45 εκτ. ευρώ.

Οσον αφορά τη Σκλαβενίτης το 2017 ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση 143 καταστημάτων (επί συνόλου 355) του παλαιού δικτύου της Μαρινόπουλος. Από τον Ιούνιο, οπότε είχαν αλλάξει οι ταμπέλες στα πρώην καταστήματα της Μαρινόπουλος και είχε ομαλοποιηθεί η τροφοδοσία τους, μέχρι και το τέλος του 2017, έκαναν τζίρο 600 εκατ. ευρώ, ενώ ο όμιλος απασχολεί 21.000 εργαζόμενους.

H Lidl φέτος σχεδιάζει την είσοδο σε νέες κατηγορίες προϊόντων, όπως στα είδη βρεφικής φροντίδας και σε νηστήσιμα αρτοσκευάσματα και σχεδιάζει επενδύσεις 80 εκατ. ευρώ σε νέα καταστήματα, σε ανακαινίσεις και μεταφορές σε άλλα σημεία υφισταμένων. Το 2017 έκλεισε με πολυ μικρή αύξηση μεγεθών.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ, Σύμβουλος Ανάπτυξης της SPAR Hellas

Θα ενισχύσουμε την ελληνική παραγωγή

Η SPAR Hellas μέλος της SPAR International, με 12.545 καταστήματα σε 44 χώρες και συνολικές πωλήσεις ύψους 33,1 δις ευρώ το 2016, ανακοίνωσε την είσοδό της στην Ελληνική αγορά με σκοπό να δημιουργήσει και να διαχειριστεί το μεγαλύτερο συνεταιριστικό δίκτυο καταστημάτων λιανικής από ανεξάρτητους retailers στη χώρα. Στόχος της εταιρίας είναι σε βάθος 4 ετίας να αναπτύξει περισσότερα από 350 καταστήματα SPAR σε όλη την επικράτεια, με 1.400 είδη ιδιωτικής ετικέτας, παραγόμενα στο μεγαλύτερο μέρος τους από την Ελληνική βιομηχανία.

Η βάση ανάπτυξης του διευρυμένου δικτύου καταστημάτων SPAR, θα προέλθει μέσα από την στρατηγικής σημασίας συνεργασία της SPAR Hellas με τον όμιλο ΑΣΤΕΡΑΣ, ο οποίος σταδιακά σε 3 χρόνια θα επανατοποθετήσει στην αγορά το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου των 200 καταστημάτων του ως SPAR. Κάτω από αυτή την προοπτική ο ΑΣΤΕΡΑΣ ένωσε τις δυνάμεις του με τον όμιλο MESIS αποκτώντας έτσι συνολικά για το 2018 διαχειριστικό έλεγχο σε 700 εκ. ευρώ συνολικές πωλήσεις και σε περισσότερα από 500 καταστήματα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Τα πρώτα 10 καταστήματα SPAR που θα ανοίξουν στην Ελλάδα σχεδιάζεται να λειτουργήσουν μέχρι τον Ιούλιο, με στόχο τα 80 συνολικά καταστήματα για το 2018.

Ο κ. Γιώργος Βογιατζάκης από την πλευρά του ως Σύμβουλος Ανάπτυξης της SPAR Hellas δήλωσε: ΄΄Μέσα στο γενικότερο σχεδιασμό μας βρίσκεται και η ανάπτυξη των τοπικών προϊόντων στο δίκτυο της SPAR. Έχουμε αναλάβει την ευθύνη να ενισχύσουμε την Ελληνική παραγωγή και δεν θα σταματήσουμε με κάθε τρόπο να ενισχύουμε ξεχωριστά την τοπική παραγωγή και τις τοπικές οικονομίες. Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας σταδιακά θα είναι όλα παραγόμενα στη χώρα μας, ενώ θα δώσουμε βήμα σε κάθε άξιο παραγωγό για εξαγωγές των προϊόντων του στο δίκτυο της SPAR σε ολόκληρο τον κόσμο.»

