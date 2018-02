SingularLogic: Παγκόσμια διάκριση για την εταιρεία SenseOne

Η βράβευση έγινε στις 19 Φεβρουαρίου 2018, στο πλαίσιο του ετήσιου παγκόσμιου συνεδρίου του WITSA, που πραγματοποιήθηκε στο Hyderabad της Ινδίας με τη συμμετοχή περισσότερων από 2.500 συνέδρων από όλο τον κόσμο και εκπροσώπων των 80 εθνικών συνδέσμων πληροφορικής οι οποίοι σήμερα αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 90% της παγκόσμιας αγοράς τεχνολογίας.



Η εθνική υποψηφιότητα της SenseOne υποδείχθηκε από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) με κριτήριο τις εξαιρετικές επιδόσεις της SenseOne IoT Platform στις θεματικές αγορές των ψηφιακών λύσεων Internet of Things για “Smart Buildings” και “Smart Cities”.



Μεταξύ άλλων, η SenseOne έχει αναπτύξει συνδυαστικές λύσεις Internet of Things - Building Information Modelling (ΒΙΜ) για την ψηφιακή διαχείριση μεγάλων αστικών υποδομών (αεροδρόμια, εμπορικά πάρκα, μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα, μαρίνες, μεγάλα επαγγελματικά ακίνητα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα κλπ.), καθώς και εφαρμογές Industrial Internet of Things για την ψηφιακή διαχείριση βιομηχανικού εξοπλισμού για μεγάλες επιχειρήσεις.



«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για αυτήν τη διάκριση λόγω του παγκόσμιου κύρους και του θεσμικού χαρακτήρα των βραβείων WITSA. Η SenseOne, μέλος του Ομίλου SingularLogic, κέρδισε την αναγνώριση της παγκόσμιας αγοράς ψηφιακών τεχνολογιών λόγω των πρωτοποριακών έργων Internet of Things που έχει υλοποιήσει κατά την τελευταία τριετία με εφόδια το ταλέντο μίας εξαιρετικής ομάδας Ελλήνων επαγγελματιών της Πληροφορικής, την εξωστρέφεια και την ικανότητα ανάπτυξης συνεργασιών διεθνούς εμβέλειας. Για την επιτυχία αυτή θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάνω από όλα τους πελάτες μας οι οποίοι μας έδωσαν τη δυνατότητα να τοποθετήσουμε πρωτοποριακές λύσεις Internet of Things σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα.», δήλωσε ο Γιάννης Θεοδωρόπουλος, CEO της SenseOne και Executive Vice President του SingularLogic Group.