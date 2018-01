Ποιες επιχειρήσεις «ταξιδεύουν» στην Κίνα

Τρανταχτό παράδειγμα του ελληνικού ενδιαφέροντος για την κινεζική αγορά είναι της εταιρείας καλλυντικών Κορρές. Η συμφωνία αφορά την είσοδο στο μετοχικό της κεφάλαιο - ενός ακόμα στρατηγικού επενδυτικού κεφαλαίου της Morgan Stanley, μέσω του υπό διαχείριση επενδυτικού κεφαλαίου North Haven Private Equity Asia IV, LP καθώς και της Profex Inc., εταιρείας διανομής δερμοκαλλυντικών προϊόντων στην Κίνα.

Η στροφή της Κορρές προς την Ασία δεν είναι η μοναδική. Ένας άλλος κλάδος είναι των κρασιών, όπου υπάρχει ενδιαφέρον από τους κινέζους καταναλωτές με υψηλά εισοδήματα. Στην ανάγκη αυτή επενδύουν έλληνες επιχειρηματίες του κλάδου, ανάμεσά τους εταιρείες όπως η Μπουτάρης, η Κυρ-Γιάννης και η Τσέλεπος. Ηδη στο τριετές επενδυτικό πλάνο ύψους 2,5 εκατ. ευρώ που έχει σχεδιάσει η Τσέλεπος Οινοποιητική το μεγαλύτερο μέρος των προς επένδυση κεφαλαίων 1,6 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν για τη δημιουργία οινοτουριστικής μονάδας και νέου βιοκλιματικού οινοποιείου στη Νεμέα, του οποίου η παραγωγή θα διοχετεύεται αποκλειστικά στην αγορά της Κίνας.

Από το 2014 οι εταιρείες Μπουτάρη Οινοποιητική και Κυρ-Γιάννης, σε συνεργασία με την εταιρεία του Μιχάλη Μπουτάρη, Boutari (Shanghai) Wine Co. Ltd., που εδρεύει στην Κίνα, υπέγραψαν με την Cofco Wines & Spirits Co Ltd, για την ανάπτυξη των εξαγωγών ελληνικού οίνου στην Κίνα. Η εταιρεία Κυρ-Γιάννης, έχοντας ερευνήσει την αγορά της Κίνας εδώ και χρόνια, επέλεξε να κάνει ένα ακόμα βήμα δημιουργώντας αμπελώνες και στην Κίνα.